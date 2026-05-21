DUHOVNA MODROST

Smo že v časih, pred katerimi so nas opozarjali? Tesla je v prihodnosti videl tehnično mrežo

Nikola Tesla in Celestinska prerokba izpostavljata povezovanje.
Povezani smo z vsemi, a se moramo še naučiti biti resnično prisotni. FOTO: Andriy Onufriyenko/Getty Images
M. B. Z.
 21. 5. 2026 | 16:13
Ko danes pogledamo svet, se nam včasih zdi, kot da živimo v zgodbi, ki jo je nekdo napisal že dolgo pred nami. Hitrost informacij, nenavadna naključja, občutek, da nas nekaj sili k notranjemu prebujenju, in hkrati velika utrujenost od materialnega sveta. Prav o tem je govorila Celestinska prerokba, roman Jamesa Redfielda iz leta 1993, ki skozi duhovno pustolovščino opisuje devet uvidov in premik človeka v novo zavest. Knjiga ni znanstvena napoved, zato ne moremo reči, da se je 'prerokba' dobesedno izpolnila, a vidimo, da so številne teme, ki jih odpira, danes presenetljivo žive.

Ena glavnih tem je občutek, da naključja niso vedno sama sebi namen. Da se nam včasih zgodijo srečanja, pogovori ali preobrati, ki nas potisnejo v pravo smer. Danes temu mnogi pravimo sinhronost. V svetu, v katerem smo ves čas povezani, kjer nas ena objava, klic ali eno sporočilo lahko pripelje do nove službe, ljubezni ali prelomne odločitve, se zdi, da takšne povezave opazimo pogosteje, ker smo postali bolj pozorni na pomen dogodkov. Druga tema je energija med ljudmi. Celestinska prerokba govori, da se borimo za pozornost, moč in potrditev. To je danes brutalno očitno. Na družbenih omrežjih tekmujemo za poglede, všečke, odzive. Želimo biti opaženi. Želimo imeti prav. Želimo, da nas drugi napolnijo z občutkom vrednosti. Prav tu se prerokba bere skoraj kot ogledalo našega časa.

Več izbire, a manj miru

Nikola Tesla je omenjal pametne telefone in drugačno komunikacijo. FOTO: Mikroman6/Getty Images
Nikola Tesla je omenjal pametne telefone in drugačno komunikacijo. FOTO: Mikroman6/Getty Images

Potem je tu odnos do materialnega sveta. V knjigi se pojavlja ideja, da človek ne more večno iskati smisla samo v denarju, nadzoru in zunanjem uspehu. Tudi to živimo. Imamo več informacij, a smo pogosto bolj nemirni. Več izbire, a manj miru. Zato se vse več ljudi obrača k meditaciji, terapiji, naravi, duhovnosti, preprostejšemu življenju in vprašanju, kaj nas hrani.

Tudi Nikola Tesla je govoril o prihodnosti brezžične komunikacije in dejal, da bomo lahko komunicirali takoj, ne glede na razdaljo, ter se prek naprav videli in slišali, kot bi si bili iz oči v oči; naprava naj bi bila tako preprosta, da bi jo človek nosil v žepu telovnika. Danes v tem zlahka prepoznamo pametni telefon. Tu se srečata Tesla in Celestinska prerokba: oba nas, vsak po svoje, postavljata pred vprašanje povezovanja. Tesla je videl tehnično mrežo, Redfield duhovno. Mi živimo obe. Povezani smo z vsemi, a se moramo še naučiti biti resnično prisotni. Imamo naprave, ki nas združujejo, a tudi izčrpavajo. Imamo dostop do sveta, a še vedno iščemo dostop do sebe.

Zato največja izpolnjena prerokba ni v tem, da se je zgodil en napovedani dogodek. Začeli smo čutiti, da stari način ne zadostuje več. Da potrebujemo več zavesti, manj boja za moč, več poslušanja, manj hrupa. In odpira se pomembno vprašanje našega tisočletja: bomo tehnologijo uporabili za prebujenje ali bomo z njo le še bolj bežali pred sabo?

