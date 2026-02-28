So duše lahko hudobne? To menijo regresoterapevti

Zakaj nekateri ljudje znova in znova povzročajo bolečino, izdajajo, uničujejo odnose in za seboj puščajo razdejanje? Ezoterični nauki ponujajo drugačen, globlji odgovor. Ne govorijo o hudobiji kot naključju, temveč kot o posledici dolge poti duše skozi številna življenja. V učenjih o reinkarnaciji naj bi se duše na Zemljo vračale z določenim namenom – da rastejo, se učijo in poravnajo karmične dolgove. Tako imenovane slabe duše naj ne bi bile zle v absolutnem smislu, temveč obremenjene. Nosijo težko karmo preteklih dejanj, nerazrešene travme in vzorce, ki jih niso zmogle preseči. Namesto da bi izbrale pot sočutja, znova zdrsnejo v ego, manipulacijo ali nasilje.

Regresoterapevti verjamejo, da so takšne duše pogosto mlade – na začetku svojega duhovnega razvoja – ali izjemno stare, a ujete v krogu ponavljanja istih napak. Njihove preizkušnje so težje, njihovi odnosi burnejši. A tudi one naj bi imele možnost spremembe. Ključ naj bi bil svobodna volja. Ali to pomeni, da moramo njihova dejanja opravičevati? Ne. Vsaka duša nosi odgovornost za svoje izbire. A pogled skozi prizmo reinkarnacije odpira vprašanje: ali gledamo sovražnika ali izgubljeno dušo, ki še ni našla svoje svetlobe?