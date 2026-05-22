Sonce v dvojčkih: prihaja čas besed, idej in nemirnih misli

Ko Sonce vstopi v dvojčka, postanemo bolj radovedni, živahni, družabni in željni novih informacij. Težko bomo sedeli pri miru, saj nas bo vleklo med ljudi, v pogovore, na kratke poti, v učenje in raziskovanje. To ni čas tihega umika, ampak čas vprašanj, povezovanja in hitrih miselnih preskokov.

Dobro je, da ga izkoristimo za pisanje, pogovore, sestanke, izpite, učenje, predavanja, dogovarjanje, promocijo in druženje. Laže bomo našli prave besede, navezali stike in odprli različne teme. Odličen čas je tudi za urejanje dokumentov, načrtovanje poti, branje, izmenjavo idej in vse, kar zahteva bistro glavo. A dvojčka prinašata tudi past. Lahko bomo raztreseni, površni in prehitri. Začeli bomo deset stvari, dokončali nobene. Hitro se bomo navdušili, še hitreje naveličali. Zato se izogibajmo praznemu govorjenju, opravljanju, nepremišljenim obljubam in odločanjem na podlagi polovičnih informacij.

Vsaka misel še ni resnica

V odnosih bomo potrebovali več pogovora, humorja in lahkotnosti. A pazimo, da ne bomo čustev preveč razlagali z glavo, srca pa pustili ob strani. Največ bomo naredili, če bomo radovednost združili z osredotočenostjo. Sprašujmo, učimo se, povežimo se. Le ne pozabimo: vsaka misel še ni resnica in vsaka beseda ne potrebuje takojšnjega odgovora.