VPLIV MRKOV

Sončni mrk sproži novo poglavje, njegove učinke spremljamo še dolgo

Pri luninem mrku se stvari rade pokažejo kot resnica ali odločitev, s katero predolgo odlašamo.
Če želimo z mrkom sodelovati, ostanimo pozorni na namige pred njim. FOTO: Creativaimages/Getty Images
Če želimo z mrkom sodelovati, ostanimo pozorni na namige pred njim. FOTO: Creativaimages/Getty Images
M. B. Z.
 6. 3. 2026 | 10:45
3:23
A+A-

Ko govorimo o mrkih, nas hitro zanese v misel, da gre za en sam dramatičen dan, ko se dovršijo. A v astrologiji jih razumemo kot proces. Mrk deluje kot čistilec zodiaka: na plan potegne temo, ki smo jo odrivali, jo osvetli in nas prisili, da jo uredimo. Ne, da bi nas prestrašil, ampak da bi nas premaknil. Ta proces se navadno začne že prej. Tedne pred mrkom lahko opazimo namige: čudno napetost, ponavljajoče se pogovore, nepričakovane novice, občutek, da 'nekaj visi v zraku'. Okoli samega mrka se energija zgosti – takrat se pogosto zgodi prelom, razkritje ali odločitev. Potem pride še rep: posledice se razpletajo počasi, v plasteh, kot domino učinek. V praksi pogosto rečemo, da sončni mrk sproži novo poglavje in da njegove učinke spremljamo približno pol leta. Ne gre nujno za takojšnjo zmago ali poraz, ampak za novo smer: nov projekt, novo vlogo, nov odnos do sebe. Včasih se najprej zgodi le 'seme' – priložnost, ideja, srečanje –, šele mesece pozneje pa vidimo, kaj je v resnici začelo rasti.

Pri mrkih ni poanta v popolnem nadzoru, ampak v usklajevanju. FOTO: Kieferpix/Getty Images
Pri mrkih ni poanta v popolnem nadzoru, ampak v usklajevanju. FOTO: Kieferpix/Getty Images
Lunin mrk ima drugačen ton. Povezan je z zaključki, razpletom in čustvenimi uvidi. Pogosto razkrije, kaj ni več živo: naj bo to navada, odnos, strah, pričakovanje. V astrologiji mu pripisujemo krajši, a intenziven 'rep' – približno tri mesece, včasih tudi nekoliko dlje. Pri luninem mrku se stvari rade pokažejo kot resnica, ki jo končno izrečemo, ali kot odločitev, s katero predolgo odlašamo. Najmočneje ga občutimo, ko mrk zadene pomembno točko ali planet v naši osebni karti. Takrat se zgodba ne odvije 'nekje v svetu', ampak pri nas doma: v partnerstvu, službi, družini, zdravju ali identiteti. Lahko dobimo jasno sporočilo, kaj moramo končati, kje moramo začeti znova in kje se moramo postaviti zase. Dogodki se lahko zdijo nenadni, a pogosto razkrijejo, da je pod površjem zorelo že dolgo. Da bi proces laže razumeli, si pomagajmo preprosto: tri tedne pred mrkom opazujmo, kaj se ponavlja; tri dni okoli mrka si ne nalagajmo novih velikih dram; tri tedne po mrku beležimo, kaj se je premaknilo. Tako ujamemo rdečo nit. Mrki radi 'premešajo' urnik, odnose in prioritete, zato je pametno pustiti prostor, da se stvari usedejo, preden se zaletimo v končne sklepe.

Če želimo z mrkom sodelovati, ostanimo pozorni na namige pred njim, ob vrhuncu izberimo iskrenost in po njem pustimo času, da dokonča svoje. Mrki nas ne učijo hitrosti. Učijo nas čiščenja, poguma in reda – korak za korakom. In ko nas zagrabi dvom, se spomnimo: pri mrkih ni poanta v popolnem nadzoru, ampak v usklajevanju. Ko nekaj odpade, s tem naredimo prostor za novo. Ko se nekaj začne, mu damo čas. Mi izbiramo odziv. In to je največja moč tega ciklusa.

