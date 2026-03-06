Sončni mrk sproži novo poglavje, njegove učinke spremljamo še dolgo

Galerija
Ko govorimo o mrkih, nas hitro zanese v misel, da gre za en sam dramatičen dan, ko se dovršijo. A v astrologiji jih razumemo kot proces. Mrk deluje kot čistilec zodiaka: na plan potegne temo, ki smo jo odrivali, jo osvetli in nas prisili, da jo uredimo. Ne, da bi nas prestrašil, ampak da bi nas premaknil. Ta proces se navadno začne že prej. Tedne pred mrkom lahko opazimo namige: čudno napetost, ponavljajoče se pogovore, nepričakovane novice, občutek, da 'nekaj visi v zraku'. Okoli samega mrka se energija zgosti – takrat se pogosto zgodi prelom, razkritje ali odločitev. Potem pride še rep: posledice se razpletajo počasi, v plasteh, kot domino učinek. V praksi pogosto rečemo, da sončni mrk sproži novo poglavje in da njegove učinke spremljamo približno pol leta. Ne gre nujno za takojšnjo zmago ali poraz, ampak za novo smer: nov projekt, novo vlogo, nov odnos do sebe. Včasih se najprej zgodi le 'seme' – priložnost, ideja, srečanje –, šele mesece pozneje pa vidimo, kaj je v resnici začelo rasti.
Če želimo z mrkom sodelovati, ostanimo pozorni na namige pred njim, ob vrhuncu izberimo iskrenost in po njem pustimo času, da dokonča svoje. Mrki nas ne učijo hitrosti. Učijo nas čiščenja, poguma in reda – korak za korakom. In ko nas zagrabi dvom, se spomnimo: pri mrkih ni poanta v popolnem nadzoru, ampak v usklajevanju. Ko nekaj odpade, s tem naredimo prostor za novo. Ko se nekaj začne, mu damo čas. Mi izbiramo odziv. In to je največja moč tega ciklusa.