DUHOVNI NASVET

Spodbudimo svojo notranjo deklico

Dovolimo si preizkušati nove stvari in se veselimo preprostih trenutkov.
Pomlad je čas mladosti in odkrivanja, čas arhetipa deklice – obdobje rasti, nedolžnosti in radovednosti. FOTO: Julia Klueva/Getty Images
Pomlad je čas mladosti in odkrivanja, čas arhetipa deklice – obdobje rasti, nedolžnosti in radovednosti. FOTO: Julia Klueva/Getty Images
M. B. Z.
 6. 3. 2026 | 17:15
1:42
A+A-

Tako kot narava tekoče prehaja iz enega letnega časa v drugega, tudi žensko na njeni poti letni časi nežno vodijo skozi življenje. Vsaka faza prinaša svoje darove, izzive in lekcije. Ko prepoznamo, kje smo, lahko živimo z več miline, sprejemanja in veselja. Hkrati se ne pozabimo povezati z energijo arhetipa, v katerem nismo še ali več, a pomembno zaokroži našo celovitost. Pomlad je čas mladosti in odkrivanja, čas deklice – obdobje rasti, nedolžnosti in radovednosti. Ta faza se začne v otroštvu in se nadaljuje v zgodnjo odraslost, ko je življenje sveže in polno možnosti. Deklica je igriva, pustolovska in široko odprtih oči, svet raziskuje z občutkom čudenja. Odkritje same sebe, preizkušanje meja in sajenje semen svojih sanj zaznamujejo to obdobje.

Tako kot spomladansko cvetje je energija deklice živahna in mladostna. To je čas samoodkrivanja, oblikovanja identitete in raziskovanja poti, ki nas kličejo. Gre za učenje, ustvarjalnost in sprejemanje številnih priložnosti, ki jih ponuja življenje. Deklico v sebi in njeno energijo lahko pomladi spodbudimo tako, da raziščemo nove poti. Dovolimo si preizkušati nove stvari, se učiti iz napak in rasti brez pritiska. Hkrati praznujmo radost. Veselimo se preprostih trenutkov in ohranjajmo igrivost v vsakdanjiku, pravijo guruji.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
