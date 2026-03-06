Spodbudimo svojo notranjo deklico

Tako kot narava tekoče prehaja iz enega letnega časa v drugega, tudi žensko na njeni poti letni časi nežno vodijo skozi življenje. Vsaka faza prinaša svoje darove, izzive in lekcije. Ko prepoznamo, kje smo, lahko živimo z več miline, sprejemanja in veselja. Hkrati se ne pozabimo povezati z energijo arhetipa, v katerem nismo še ali več, a pomembno zaokroži našo celovitost. Pomlad je čas mladosti in odkrivanja, čas deklice – obdobje rasti, nedolžnosti in radovednosti. Ta faza se začne v otroštvu in se nadaljuje v zgodnjo odraslost, ko je življenje sveže in polno možnosti. Deklica je igriva, pustolovska in široko odprtih oči, svet raziskuje z občutkom čudenja. Odkritje same sebe, preizkušanje meja in sajenje semen svojih sanj zaznamujejo to obdobje.

Tako kot spomladansko cvetje je energija deklice živahna in mladostna. To je čas samoodkrivanja, oblikovanja identitete in raziskovanja poti, ki nas kličejo. Gre za učenje, ustvarjalnost in sprejemanje številnih priložnosti, ki jih ponuja življenje. Deklico v sebi in njeno energijo lahko pomladi spodbudimo tako, da raziščemo nove poti. Dovolimo si preizkušati nove stvari, se učiti iz napak in rasti brez pritiska. Hkrati praznujmo radost. Veselimo se preprostih trenutkov in ohranjajmo igrivost v vsakdanjiku, pravijo guruji.