Spoštovanje ne pomeni podrejanja: kako postaviti meje brez krivde

Pogosto živimo, kot da smo sami sebi začetek in konec. Hitimo in pozabimo, da imamo korenine. V slovanski tradiciji ima rod posebno mesto: ni le družina, ampak občutek pripadnosti, tok življenja, ki teče skozi generacije. Ko se z njim povežemo, dobimo oporo in pogum, da prekinemo, kar nas je ranilo.

Predniki niso le lepe zgodbe. So tudi vzorci. Nekatere nosimo kot darilo – trdoživost, delavnost, srce. Druge kot breme – molk, sram, strah, odvisnosti. Ko delamo z rodom, ne poveličujemo vsega. Ohranimo dobro, postavimo mejo slabemu. Na mizo postavimo kozarec vode ali kruh (lahko tudi svečo). Zapremo oči in si rečemo: »Hvala za življenje, ki je prišlo do mene. Hvala za vse, kar je bilo dobrega. Kar ni moje, vračam tja, kamor spada.« Spijemo vodo ali pojemo košček kruha – kot simbol, da sprejmemo življenje, ne pa nujno vseh bremen.

Postavimo meje v družinski dinamiki. Meja ni napad, ampak zaščita. Če nas družina duši, potrebujemo jasnost. V praksi so to krajši klici, manj razlage, več mirnih stavkov: »Tega ne bom komentiral. To je moja odločitev.« Ko postavimo mejo, pride občutek krivde. A vztrajamo: spoštovanje ne pomeni podrejanja. Ko se povežemo z rodom na zdrav način, dobimo notranjo hrbtenico. Vemo, da nismo sami. Da smo del nečesa večjega. Razumemo, da pripadnost ni trpljenje.