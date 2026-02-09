  • Delo d.o.o.
ODNOSI

Spoštovanje ne pomeni podrejanja: kako postaviti meje brez krivde

Ko začutimo, od kod prihajamo, vemo, kam gremo. Ohranimo dobro, postavimo mejo slabemu.
Včasih je najbolj spoštljiv odnos do prednikov, da živimo bolje, prekinemo strah in govorimo, ko so oni molčali. FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images
Včasih je najbolj spoštljiv odnos do prednikov, da živimo bolje, prekinemo strah in govorimo, ko so oni molčali. FOTO: Anatoliycherkas/Getty Images
M. B. Z.
 9. 2. 2026 | 21:45
2:03
A+A-

Pogosto živimo, kot da smo sami sebi začetek in konec. Hitimo in pozabimo, da imamo korenine. V slovanski tradiciji ima rod posebno mesto: ni le družina, ampak občutek pripadnosti, tok življenja, ki teče skozi generacije. Ko se z njim povežemo, dobimo oporo in pogum, da prekinemo, kar nas je ranilo.

Predniki niso le lepe zgodbe. So tudi vzorci. Nekatere nosimo kot darilo – trdoživost, delavnost, srce. Druge kot breme – molk, sram, strah, odvisnosti. Ko delamo z rodom, ne poveličujemo vsega. Ohranimo dobro, postavimo mejo slabemu. Na mizo postavimo kozarec vode ali kruh (lahko tudi svečo). Zapremo oči in si rečemo: »Hvala za življenje, ki je prišlo do mene. Hvala za vse, kar je bilo dobrega. Kar ni moje, vračam tja, kamor spada.« Spijemo vodo ali pojemo košček kruha – kot simbol, da sprejmemo življenje, ne pa nujno vseh bremen.

Postavimo meje v družinski dinamiki. Meja ni napad, ampak zaščita. Če nas družina duši, potrebujemo jasnost. V praksi so to krajši klici, manj razlage, več mirnih stavkov: »Tega ne bom komentiral. To je moja odločitev.« Ko postavimo mejo, pride občutek krivde. A vztrajamo: spoštovanje ne pomeni podrejanja. Ko se povežemo z rodom na zdrav način, dobimo notranjo hrbtenico. Vemo, da nismo sami. Da smo del nečesa večjega. Razumemo, da pripadnost ni trpljenje.

