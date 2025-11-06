Spoznajte deveto hišo, spodbuja nas k širšemu načinu mišljenja

Ta strelčeva hiša dopolnjuje tretjo, a predstavlja našo sposobnost videnja in stvari, s katerimi si širimo obzorje (znanje in vizijo) v svetu, v katerem živimo. Zato tradicionalno spadajo vanjo tujina, potovanja na daljše razdalje, študij, pravo, vera, višja izobrazba.

Vlada ji Jupiter, je padajoča in spremenljiva. To je hiša, ki nas spodbuja k širšemu načinu mišljenja in daje zamisli o prihodnosti: dolgotrajna potovanja, mednarodna komunikacija, odnosi s tujci, poslovni odnosi s tujino, oddaljeno sorodstvo, višja izobrazba. Opisuje tudi naša stališča in trud, da razumemo kompleksna vprašanja, vključno z moralo in etiko. Kaže, kako razpravljamo o filozofiji, veri, tisku, pravicah in akademskih stvareh.

Povezana je s pravom in sodišči. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Sem sodijo sodelovanje pri verskem gibanju, raziskovalne naloge, potovanja in ekspedicije, svetovna trgovina in svetovni promet, učitelji in voditelji človeštva, organizacije, ki služijo povezavi narodov, javne ustanove, zavodi in institucije, predavanje na visokih šolah ali univerzah, znanstveniki in izmenjava študentov, javne izobraževalne ustanove in organizacije.

Tu se pokaže, ali je oseba svetovni popotnik, tu so svetovnonazorska stališča osebe, njeno znanstveno in versko izoblikovanje.

V partnerskem horoskopu

V partnerskem horoskopu ta hiša kaže, kakšen pogled imata partnerja na svet. Pozitivno poudarjeno dobro komunikacijo med njima, razumevanje ter izmenjavo idej, sicer razliko v inteligenci in nesporazume. V horoskopu države zunanjo politiko, vero, založništvo, visoko izobrazbo, pravni sistem, pravosodje, filozofijo, verske konflikte, moralo, tabuje in sprejemanje vrednot, v horarni tujino, daljša potovanja, emigracijo, ambicije in ideale, filozofijo, vero, znanost, univerzo, visoko izobrazbo, učitelja, pedagoga, sanje in vizije.

Deveta hiša povezuje osnovno znanje iz tretje hiše, ki se s človekovimi spoznanji pretvarja v višja znanja. Iz višjih znanj pridobivamo modrost, ki je del razvoja našega bitja. V deveti hiši najdemo univerze, profesorje ter vse načine nadaljevanja izobraževanja.

Poglejmo vanjo, kadar iščemo odgovore, povezane z velikimi posli ali z zunanjetrgovinsko dejavnostjo (uvoz in izvoz). Povezana je z založništvom in velikimi reklamnimi akcijami. V njej so opisani Cerkev, duhovnost, duhovniki, svečeniki, religija, veroizpoved, filozofija in bog. V njej proučujemo človekovo naklonjenost do znanosti, idealov in psihologije. Opisuje intuicijo, spanje, sanje in vizijo, hkrati tudi vnuke, smisel življenja in tisto, česar se bomo v tem življenju naučili. To so bistvene lekcije, ki jih bomo usvojili.