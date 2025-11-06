  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Spoznajte deveto hišo, spodbuja nas k širšemu načinu mišljenja

Označuje vero, filozofijo, moralo in življenjski nazor.
Kaže, kakšen pogled imata partnerja na svet. FOTO: Adrian Seliga/Getty Images
Kaže, kakšen pogled imata partnerja na svet. FOTO: Adrian Seliga/Getty Images
M. B. Z.
 6. 11. 2025 | 19:15
3:12
A+A-

Ta strelčeva hiša dopolnjuje tretjo, a predstavlja našo sposobnost videnja in stvari, s katerimi si širimo obzorje (znanje in vizijo) v svetu, v katerem živimo. Zato tradicionalno spadajo vanjo tujina, potovanja na daljše razdalje, študij, pravo, vera, višja izobrazba.

Vlada ji Jupiter, je padajoča in spremenljiva. To je hiša, ki nas spodbuja k širšemu načinu mišljenja in daje zamisli o prihodnosti: dolgotrajna potovanja, mednarodna komunikacija, odnosi s tujci, poslovni odnosi s tujino, oddaljeno sorodstvo, višja izobrazba. Opisuje tudi naša stališča in trud, da razumemo kompleksna vprašanja, vključno z moralo in etiko. Kaže, kako razpravljamo o filozofiji, veri, tisku, pravicah in akademskih stvareh.

Povezana je s pravom in sodišči. FOTO: Brianajackson/Getty Images
Povezana je s pravom in sodišči. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Sem sodijo sodelovanje pri verskem gibanju, raziskovalne naloge, potovanja in ekspedicije, svetovna trgovina in svetovni promet, učitelji in voditelji človeštva, organizacije, ki služijo povezavi narodov, javne ustanove, zavodi in institucije, predavanje na visokih šolah ali univerzah, znanstveniki in izmenjava študentov, javne izobraževalne ustanove in organizacije.

Tu se pokaže, ali je oseba svetovni popotnik, tu so svetovnonazorska stališča osebe, njeno znanstveno in versko izoblikovanje.

V partnerskem horoskopu

V partnerskem horoskopu ta hiša kaže, kakšen pogled imata partnerja na svet. Pozitivno poudarjeno dobro komunikacijo med njima, razumevanje ter izmenjavo idej, sicer razliko v inteligenci in nesporazume. V horoskopu države zunanjo politiko, vero, založništvo, visoko izobrazbo, pravni sistem, pravosodje, filozofijo, verske konflikte, moralo, tabuje in sprejemanje vrednot, v horarni tujino, daljša potovanja, emigracijo, ambicije in ideale, filozofijo, vero, znanost, univerzo, visoko izobrazbo, učitelja, pedagoga, sanje in vizije.

Deveta hiša povezuje osnovno znanje iz tretje hiše, ki se s človekovimi spoznanji pretvarja v višja znanja. Iz višjih znanj pridobivamo modrost, ki je del razvoja našega bitja. V deveti hiši najdemo univerze, profesorje ter vse načine nadaljevanja izobraževanja.

Poglejmo vanjo, kadar iščemo odgovore, povezane z velikimi posli ali z zunanjetrgovinsko dejavnostjo (uvoz in izvoz). Povezana je z založništvom in velikimi reklamnimi akcijami. V njej so opisani Cerkev, duhovnost, duhovniki, svečeniki, religija, veroizpoved, filozofija in bog. V njej proučujemo človekovo naklonjenost do znanosti, idealov in psihologije. Opisuje intuicijo, spanje, sanje in vizijo, hkrati tudi vnuke, smisel življenja in tisto, česar se bomo v tem življenju naučili. To so bistvene lekcije, ki jih bomo usvojili.

Več iz teme

prihodnostodnosiastrologijadeveta hiša
ZADNJE NOVICE
20:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTONOSNA DEDIŠČINA

Šok na Slapu ob Idrijci, le korak od hiše našli smrtonosno 42-kilogramsko granato

Tolminski policisti so odhiteli na kraj in kraj nevarne najdbe ustrezno zavarovali.
6. 11. 2025 | 20:39
20:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČO PREISKUJEJO

Polet pri Kočevju se je končal tragično: 81-letni letalec umrl pri strmoglavljenju

Vzrok za strmoglavljenje še ni znan.
6. 11. 2025 | 20:17
20:00
Razno
DOLGOČASEN ALI VAREN PARTNER?

Če med vama ni iskrice, to še ne pomeni, da zveza nima prihodnosti

Ameriški zakonski terapevt opozarja, da smo romantično kemijo zamenjali za stresni odziv telesa, in svetuje, kako preveriti, ali je odnos brez iskric vreden truda.
Barbara Kotnik6. 11. 2025 | 20:00
19:53
Novice  |  Svet
MEDICINSKA REDKOST

Na svet prijokali peterčki, ob porodu prisotnih kar 25 zdravstvenih delavcev

Pri porodu je bila navzoča ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester.
6. 11. 2025 | 19:53
19:48
Novice  |  Slovenija
HODITI V SLUŽBO JE ZA LUZERJE

40 jurjev sociale letno za velike romske družine? Ministrstvo pravi: številke ne držijo, objavljamo njihov izračun

Številke v tabeli, ki jo je pred dnevi objavil poslanec SDS, ne držijo, pravijo na ministrstvu. Družina brezposelnih staršev s 5 otroki po zagotovilu ministrstva ne dobi astronomskih 40.320 evrov, ampak ...
6. 11. 2025 | 19:48
19:22
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST ONA PLUS

Slovenska igralka spregovorila o sedemmesečnem peklu: »Morala sem se ustaviti!«

V tokratnem podkastu Onaplus je beseda tekla o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
6. 11. 2025 | 19:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki