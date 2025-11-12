Spoznajte skrivnosti desete hiše – položaj v družbi in kariera

Če v četrti hiši oblikujemo intimno podobo lastnega jaza, je deseta hiša podoba, ki jo imamo za širši svet. Tradicionalno predstavlja tudi tistega od staršev, ki nas bolj javno predstavlja (roditeljski sestanki, nakup obleke, odhod k zobozdravniku).

Tu se kažejo slava, promocija, napredek, čast, službeni uspehi in priložnosti, ugled, sloves podjetja, za katerega delamo, naš status v skupnosti. Deseta hiša narekuje našo službeno podobo in obsega strokovnjake, pomembne osebe, ki so nam lahko pri službi ali uspehu koristne.

Govori o karieri, poslu, o tem, koliko lahko dosežemo in kako smo prepoznani v svetu. FOTO: Peopleimages/Getty Images

V tej hiši najdemo željo izstopati iz anonimnosti in vzpon zaradi javnega mnenja, pridobitev priznanj, imena, položaja in časti, vpliv oblasti in slave. Ambicioznost ali v slabem smislu častihlepje lahko vodi v avtoritativno delovanje. S položajem v družbeni strukturi je povezan pojem časti uspeha. Tu najdemo poklicno strmenje in ugodne ali okrnjene okoliščine pri tem, posebne talente in odnos do materialnosti. Sem spadajo tudi samorastniki, torej ljudje, ki so sami iz sebe naredili pomembno osebnost – ali so se porinili navzgor samovoljno ali so se nadpovprečno podrejali.

V partnerskem horoskopu hiša nakazuje karierne cilje partnerjev. V kompozitu pokaže, kakšen socialen status dosežeta kot par v družbi, opisuje, kakšen vzgled bi bila v njej. Dobro poudarjena hiša, posebno s Soncem, je za par vsekakor boljši kot Mars ali Pluton.

V političnem horoskopu

V političnem horoskopu se tu kažejo vlada, razred, ki vlada, kraljevska hiša, aristokracija, poglavarji, predsednik stranke, nacionalni vzgled, kako sosedje vidijo državo. Opisuje, h katerim idealom teži družba in jih želi uresničiti.

V horarni astrologiji so tu oče ali mati, avtoritete in uradi, policaji, šefi, direktorji, samostojni poklic, kariera, slavni ljudje, javno življenje, ugled, poklicanost, slava, cena (pri nakupu in prodaji).

Deseta hiša govori o karieri, poslu, o tem, koliko lahko dosežemo in kako smo prepoznani v svetu. Govori o odgovornostih, dolžnostih in posledično nagradah ter priznanjih za naša prizadevanja. Opisuje naš položaj v družbi, ugled, ambicije in vse avtoritete. Govori o egu, statusu, napredovanju, ambicijah, poslovnem in družbenem delovanju, po katerem smo prepoznani. Opisuje delodajalca, šefa, oblast in druge, ki smo jim podrejeni, tudi naš odnos do njih. V njej so politični sistem in politična prizadevanja. Govori o tem, kakšni smo sami, če se znajdemo v taki vlogi. Opisuje naše dosežke. Govori o tem, kako nas vidijo drugi in kakšen vpliv puščamo na druge ljudi. Vse, kar se dogaja v tej hiši, je vidno. Zasebnost je opisana z nasprotno – četrto hišo. V deseti hiši opisujemo najpogosteje mamo v ženskem in očeta v moškem horoskopu (prvi je opisan v četrti hiši).