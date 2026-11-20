Galerija
Enakomerno udarjanje bobna, ponavljajoče se petje, vonj po zeliščih in občutek, da se je čas ustavil. Takšne izkušnje spremljajo številne duhovne obrede po svetu. Šamani jih tradicionalno povezujejo s potovanjem v nevidne svetove, sodobnega človeka pa privlači predvsem možnost, da za trenutek pobegne iz vsakdanjega miselnega vrveža. Spremenjenih stanj zavesti ljudje ne raziskujejo samo z meditacijo. V različnih kulturah so pri tem uporabljali zvok, gibanje, obrede, rastline in intenzivne telesne izkušnje. Nekatere prakse so se ohranile stoletja, druge so danes spet priljubljene.
Posebno poglavje predstavljajo psihedelične snovi. V nekaterih tradicionalnih obredih imajo rastline s psihoaktivnimi učinkovinami pomembno versko in kulturno vlogo. Med najbolj znanimi primeri je ajavaska, pripravek, povezan z določenimi staroselskimi tradicijami Južne Amerike. V zadnjih letih zanimanje za psihedelike narašča tudi zaradi raziskav njihove morebitne uporabe pri nekaterih duševnih motnjah. Psihedeliki lahko nekaterim povzročijo močno spremenjeno zaznavanje, tesnobo, zmedenost in druge neželene učinke. Posebno nevarne so lahko interakcije z zdravili in nekatere zdravstvene okoliščine, zato velja pri njih previdnost. Šamani poudarjajo pomen namere, odnosa do narave in spoštljivega sodelovanja v obredu. Sodobnemu človeku pa lahko že zvok, nežno gibanje ali umirjeno dihanje ponudijo drugačen stik s samim seboj. Morda zato največja skrivnost teh praks ni v iskanju nevidnih svetov, temveč v vprašanju, koliko svojega notranjega sveta sploh opazimo, kadar nas nič ne moti.