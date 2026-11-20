Enakomerno udarjanje bobna, ponavljajoče se petje, vonj po zeliščih in občutek, da se je čas ustavil. Takšne izkušnje spremljajo številne duhovne obrede po svetu. Šamani jih tradicionalno povezujejo s potovanjem v nevidne svetove, sodobnega človeka pa privlači predvsem možnost, da za trenutek pobegne iz vsakdanjega miselnega vrveža. Spremenjenih stanj zavesti ljudje ne raziskujejo samo z meditacijo. V različnih kulturah so pri tem uporabljali zvok, gibanje, obrede, rastline in intenzivne telesne izkušnje. Nekatere prakse so se ohranile stoletja, druge so danes spet priljubljene.

Boben je eden najbolj prepoznavnih simbolov šamanskih tradicij. FOTO: Jasmina007/Getty Images

Boben je eden najbolj prepoznavnih simbolov šamanskih tradicij. Njegovo ponavljajoče se udarjanje ustvarja ritem, na katerega lahko usmerimo vso pozornost. V nekaterih kulturah verjamejo, da takšen zvok pomaga šamanu vstopiti v trans oz. posebno stanje zavesti. Tudi sodobne raziskave kažejo, da lahko glasba in ritmi vplivajo na razpoloženje, pozornost in doživljanje. Podobno velja za gong, tibetanske pojoče sklede in zvočne posnetke z različnimi frekvencami. Zanimivo je, da za takšno izkušnjo ne potrebujemo niti glasbila. Tudi lastni glas lahko postane sredstvo za umirjanje. Ponavljanje manter, petje ali preprosto mrmranje človeku omogočajo, da pozornost usmeri na zvok, dihanje in telesne občutke. Številne tradicije so spremenjena stanja zavesti povezovale tudi z zahtevnimi telesnimi preizkušnjami. Mednje sodijo dolgotrajni plesi, postenje, potilnice in obredi, pri katerih imajo pomembno vlogo telesni napor, toplota ali odrekanje. Takšne izkušnje so bile pogosto del verskega ali skupnostnega življenja. Udeleženci jih niso razumeli le kot preizkus vzdržljivosti, temveč tudi kot simbolno očiščenje, prehod v novo življenjsko obdobje ali iskanje duhovnega vodstva.

Posebno poglavje predstavljajo psihedelične snovi. V nekaterih tradicionalnih obredih imajo rastline s psihoaktivnimi učinkovinami pomembno versko in kulturno vlogo. Med najbolj znanimi primeri je ajavaska, pripravek, povezan z določenimi staroselskimi tradicijami Južne Amerike. V zadnjih letih zanimanje za psihedelike narašča tudi zaradi raziskav njihove morebitne uporabe pri nekaterih duševnih motnjah. Psihedeliki lahko nekaterim povzročijo močno spremenjeno zaznavanje, tesnobo, zmedenost in druge neželene učinke. Posebno nevarne so lahko interakcije z zdravili in nekatere zdravstvene okoliščine, zato velja pri njih previdnost. Šamani poudarjajo pomen namere, odnosa do narave in spoštljivega sodelovanja v obredu. Sodobnemu človeku pa lahko že zvok, nežno gibanje ali umirjeno dihanje ponudijo drugačen stik s samim seboj. Morda zato največja skrivnost teh praks ni v iskanju nevidnih svetov, temveč v vprašanju, koliko svojega notranjega sveta sploh opazimo, kadar nas nič ne moti.