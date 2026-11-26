Ko se znajdemo v težki življenjski situaciji, nas lahko preplavijo strah, panika, skrb in občutek nemoči. Misli nam začnejo uhajati k najhujšim možnim razpletom, telo se zakrči, mi pa ne vidimo več izhoda. Takrat si lahko pomagamo s preprosto psihološko tehniko, ki nam omogoči, da na težavo pogledamo drugače.

Najprej se umirimo in si zastavimo vprašanje: Kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? Dovolimo si predstavljati tudi najbolj neprijeten razplet. Nato razmislimo, kaj bi v takšnem primeru storili. Katere možnosti imamo? Koga lahko prosimo za pomoč? Kako bi se lotili reševanja težave?

Pogosto ugotovimo, da tudi najhujši scenarij ni povsem brez izhoda. Ko prepoznamo možne rešitve, strah izgubi del svoje moči.

Zatem si zastavimo še nasprotno vprašanje: Kaj je najboljše, kar se lahko zgodi? Predstavljamo si ugoden razplet in možnosti, ki jih prej zaradi skrbi sploh nismo opazili.

Resničnost se lahko odvije drugače od obeh skrajnosti. Vendar zdaj vemo, da imamo več možnosti, kot smo sprva mislili. Globoko vdihnemo, počasi izdihnemo in sprostimo napetost. Ni nam treba vnaprej rešiti vseh težav. Dovolj je, da prepoznamo naslednji korak.