Veliko nas čuti, da se nekaj spreminja. Stari vzorci razpadajo, tempo se pospešuje, občutki so močnejši, intuicija glasnejša. Gre za prehod v vodnarjevo dobo. Energija je hitrejša. Misli se uresničujejo hitreje, čustva imajo večjo težo, namere so močnejše. Kar smo nekoč odkrivali leta, pride na površje v nekaj dneh ali urah. Manifestacija se pospešuje, ker je kolektivna energija bolj pretočna. Manj je gostote, več je svetlobe.

Postajamo bolj subtilni. Telo se hitreje odziva na stres, hrano, ljudi. Ne prenašamo več tistega, kar smo včasih. Kar ni v skladu z nami, nas izčrpa. Zato mnogi čutimo nihanja razpoloženja, potrebo po umiku. To so znaki prilagajanja novi frekvenci. V vodnarjevi dobi se rušijo hierarhije in iluzije. Stare avtoritete izgubljajo moč, resnica pride na plan, tudi če boli. Učimo se živeti avtentično. Kar ni iskreno, ne zdrži več.

Manifestacija je hitrejša, a bolj neizprosna. Kar mislimo, hitro začutimo v telesu ali življenju. Ni več prostora za notranji razkol. Postati moramo usklajeni s sabo. Srce, um in telo morajo govoriti isti jezik. Novi svet ni kraj, je stanje zavesti. Smo sredi prehoda. Čeprav je kaotično in naporno, napredujemo k večji zavesti, sočutju in notranji moči. Staro odpada in novo se rojeva.