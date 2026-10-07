Sreča bo na njihovi strani: te tri astrološke znake čaka odličen četrtek

Četrtek, 8. oktober, bi bil lahko še posebej ugoden za tri astrološka znamenja. Mars namreč začenja direktno gibanje v znamenju leva, kar prinaša več samozavesti, odločnosti in želje po ukrepanju. Po obdobju obotavljanja in občutka, da stvari stojijo na mestu, bo napredek končno lažji. Ta val pozitivne energije pa ne bo vplival le na osebne uspehe; bikom, levom in strelcem bo največje veselje predstavljalo prav to, da svojo srečo delijo z drugimi, priskočijo na pomoč in nekomu polepšajo dan.

Biki boste v četrtku izjemno dobro razpoloženi in to energijo boste z veseljem širili naprej. Občutili boste močno željo, da nekomu pomagate ali naredite nekaj lepega za osebo, ki vam veliko pomeni. Pri tem ne boste pričakovali nič v zameno, saj vam bo največje zadoščenje prineslo že spoznanje, da ste nekomu olajšali situacijo. Sreča bo tokrat k vam prišla prav skozi odnose z drugimi: več dobre volje, ko boste oddajali, več se je bo vrnilo.

Za leve bo ta dan še posebej močan, saj se Mars usmerja prav v vaše znamenje, kar bo sprožilo silovit val energije in motivacije. Zlahka boste prevzeli pobudo, se lotili opravil, s katerimi ste odlašali, in narediti nekaj dobrega za svojo okolico. Izjemno veselje vam bodo prinašale majhne pozornosti, presenečenja in pomoč bližnjim. Ob občutku, da se stvari naposled znova premikajo v pravo smer, to energijo izkoristite za tisto, kar vam je resnično pomembno.

Strelci boste v četrtek še bolj optimistični kot običajno. Zlahka boste opazili dobre stvari okoli sebe ter občutili hvaležnost za ljudi in okoliščine, ki vas osrečujejo. Svojo dobro voljo boste z veseljem prenesli na bližnje, saj vam bo pomembno, da se tudi oni počutijo dobro. Največje zadovoljstvo vam bosta prinesla čas, preživet z dragimi osebami, in občutek, da ste jim v pomembnem trenutku zanesljiva podpora.