Srednje stopinje zodiaka: predstavljajo čas zrelosti in največje stabilnosti

Planeti na srednjih stopinjah znamenja naj bi po astroloških razlagah delovali najbolj stabilno in samozavestno. Energija znamenja tu ni več nova, hkrati se še ne približuje zaključku svojega ciklusa. Zato se lahko izraža bolj uravnoteženo in predvidljivo. Če imamo pomemben planet približno na sredini znamenja, naj bi njegove lastnosti uporabljali bolj naravno. Mars lahko svojo moč usmeri bolj premišljeno, Merkur laže izraža način razmišljanja, Venera svoje želje in potrebe v odnosih kaže bolj jasno.

Srednje stopinje pogosto veljajo za območje, kjer je energija znamenja najbolj utrjena. To ne pomeni, da življenje postane lažje, ampak da imamo več možnosti, da lastnosti planeta uporabimo zavestno. Ko gledamo rojstno karto, nam zato ne pove dovolj samo znamenje. Stopinja pokaže, v kateri fazi svojega razvoja je določena energija in kako jo lahko doživljamo.