Šokantna prerokba Babe Vange: je za 2026 res napovedala tretjo svetovno vojno?

Ob naraščajočih napetostih v različnih delih sveta se je na družbenih omrežjih znova razširila stara prerokba bolgarske jasnovidke Babe Vange. Mnogi trdijo, da naj bi njene domnevne napovedi opozarjale na možnost tretje svetovne vojne, vendar strokovnjaki opozarjajo, da takšne razlage temeljijo predvsem na domnevah in ne dejstvih. V zadnjih mesecih so razmere v svetu precej napete. Vojna med Rusijo in Ukrajino se nadaljuje brez jasnega konca, odnosi med Izraelom in Iranom so vse bolj zaostreni, hkrati pa pozornost vzbujajo tudi varnostne razmere med Pakistanom in Afganistanom. Zaradi teh dogodkov se v javnosti ponovno pojavljajo stare napovedi, ki jih nekateri povezujejo z možnostjo širšega svetovnega konflikta.

Po nekaterih razlagah naj bi Baba Vanga opozarjala, da bi lahko večje napetosti na Bližnjem vzhodu in v Evropi privedle do vsesplošne vojne med svetovnimi silami. A te napovedi so zelo posplošene in ne vsebujejo konkretnih podatkov o času, kraju ali državah, ki naj bi bile vpletene. Prav zaradi te nejasnosti se lahko takšne prerokbe pogosto povezujejo z različnimi dogodki skozi čas. Strokovnjaki opozarjajo, da je treba ločiti med prerokbami in dejanskimi analizami varnostnih razmer. Vlade, mednarodne organizacije in varnostni analitiki tveganja ocenjujejo na podlagi obveščevalnih podatkov, diplomacije in zgodovinskih izkušenj, ne pa na podlagi mističnih napovedi.

Šokantno se hitro širi

Zgodovinarji in analitiki poudarjajo, da prerokbe Babe Vange niso bile uradno zapisane, zato je njihovo verodostojnost težko preveriti. Večina zapisov o njenih domnevnih napovedih izhaja iz knjig, intervjujev ali pričevanj drugih ljudi, kar pomeni, da ni enotnega vira, ki bi točno navajal njene besede. Veliko vlogo pri širjenju takšnih zgodb imajo tudi družbena omrežja. Na platformah, kot so Facebook, X in YouTube, se dramatične napovedi hitro širijo, pogosto brez širšega konteksta. Algoritmi dajejo prednost vsebinam, ki vzbujajo močna čustva, zato lahko stare zgodbe hitro postanejo viralne, tudi če niso podprte z dokazi.

Baba Vanga je bila, kot je znano, slepa bolgarska jasnovidka, ki je živela v 20. stoletju in je v vzhodni Evropi postala znana zaradi domnevnih napovedi o političnih spremembah, naravnih nesrečah in vojnih konfliktih. Njeni privrženci verjamejo, da je napovedala več pomembnih dogodkov. Čeprav so današnji konflikti resni in vplivajo na globalno varnost, jih strokovnjaki za zdaj obravnavajo kot ločene krize, ne kot del enotnega svetovnega spopada. Prav zato opozarjajo, da je pri razumevanju svetovnih razmer pomembno zanašanje na preverjene informacije, ne na stare prerokbe.