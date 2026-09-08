Starodavna grafična moč za zdravje, optimizem in duhovno rast

»Jantre so izredno močne grafične slike, ki s pravilno kombinacijo barv, simbolov in natančne geometrije trajno vplivajo na energijo prostora in hkrati spreminjajo in uravnavajo neravnovesja tako v prostoru kot tudi v nas samih. Uporabljene in znane so že več tisoč let kot sredstvo vzpostavitve ravnovesja tako na energijski kot tudi globlji, duhovni ravni,« pravi Tina Pipan, strokovnjakinja za djotiš in vastu.

Sončeva jantra poudarja dobre lastnosti Sonca. Postavimo jo na vzhod ali v smeri neba, kjer je bilo Sonce v trenutku našega rojstva. Korekcije neravnovesij na področju vzhoda so potrebne, če so tam stranišče, stopnišče, skladišče, teren, ki se dviga proti vzhodu. Ugodno deluje pri pomanjkanju vitalnosti, prevelikem egoizmu ter želji po kontroli ... Priporoča se, da jo izberemo, če smo v Sončevem obdobju po djotišu, ki traja šest let – kdaj je, izvemo pri strokovnjaku za djotiš ali spletnih straneh –, ali če imamo v življenju težave s Sončevim principom. Izboljšajo se vitalnost, zdravje, uspeh, optimizem, moč in položaj, duhovna rast.