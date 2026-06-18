Starodavna skrivnost, ki lahko preobrazi vaše življenje

ASTRO

Zlahka preobrazi negativno energijo v pozitivno ter odstrani omejujoče misli. Je idealno orodje za osvoboditev in ponovno prevzemanje nadzora nad življenjem.

Vijolični plamen je zelo učinkovito duhovno orodje za preobrazbo življenja. Stoletja je bil skrita skrivnost in so ga učili le majhno število izbranih ljudi, ki so jih imeli za vredne. Gre za duhovni ogenj, ki ga je mogoče videti le z duhovnim vidom na astralni in eterični ravni, saj je to duhovna energija, ki je ne moremo zaznati s fizičnimi čutili. Izjemno močan naj bi bil pri čiščenju zastalih, nemočnih energij in omejujočih prepričanj. Zanimivo je tudi to, da v nasprotju s fizičnim plamenom ni vroč in se ga je varno dotakniti. Kljub temu naj bi raztopil vse, kar vas zadržuje pri duhovni ...