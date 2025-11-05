  • Delo d.o.o.
DUHOVNA MODROST

Starodavni obred za nov začetek: uporabimo žajbelj, cedro, rožmarin, sivko in pelin

Dim je simbol preobrazbe.
Prekajevanje ni vraževerje, ampak zavesten ritual prenove. FOTO: Pamwalker68/Getty Images
Prekajevanje ni vraževerje, ampak zavesten ritual prenove. FOTO: Pamwalker68/Getty Images
M. B. Z.
 5. 11. 2025 | 05:18
2:35
Ste že kdaj vstopili v prostor, ki je deloval težko ali napeto, čeprav v njem ni bilo nikogar? To je občutek zastale energije. Tak prostor ne diha, ne sprejema in ne daje. Ena najstarejših in še vedno zelo učinkovitih metod za čiščenje takšne energije je prekajevanje, ritualno dimljenje s posušenimi rastlinami. S preprostim, a zavestnim dejanjem lahko domu, pisarni ali telesu povrnemo lahkotnost, toplino in občutek svežega začetka.

Prekajevanje izvira iz različnih kultur – od staroselskih plemen Severne Amerike do azijskih in slovanskih. Povsod je pomen enak: dim kot simbol preobrazbe. Ogenj spremeni trdno snov v dim, ta ponese težko energijo stran in jo nadomesti z novo, čisto vibracijo.

Najpogosteje uporabljene rastline za to so žajbelj, cedra, rožmarin, sivka in pelin. Žajbelj prečisti in razelektri prostor, sivka prinaša mir, cedra zaščito, rožmarin toplino in veselje. Rastline posušimo, povežemo v snopič ali uporabimo v ognjevarni posodici na oglju. Dim naj se nežno dviga in zapolni prostor, medtem ko se v mislih osredotočimo na namen: »Naj vse, kar ni več potrebno, odide.«

Prekajevanje ni vraževerje

Pred prekajevanjem je priporočljivo prezračiti in pospraviti prostor. Ko vžgemo rastline, se gibljemo v smeri urinega kazalca in z roko ali peresom usmerjamo dim v kote, kjer se energija rada kopiči – v vogalih, za vrati, pod pohištvom. Pomembno je, da se med obredom umirimo, dihamo počasi in z občutkom. To je energijsko čiščenje, zato šteje namen, ne količina dima.

Ko je prostor prekajen, okna na kratko odpremo. Dim naj odnese staro energijo ven. Lahko prižgemo svečo ali kapljico eteričnega olja kot simbol nove, čiste faze.

Prekajevanje ni vraževerje, ampak zavesten ritual prenove. Pomaga nam, da se poslovimo od starega – napetosti, skrbi, žalosti – in naredimo prostor za novo. Vonj dima, toplina ognja in občutek svežine po koncu obreda nas spomnijo, da lahko, kadar koli želimo, znova zadihamo. In da je tudi naš dom živ organizem, ki potrebuje zrak, svetlobo in mir.

energijačiščenjerastlinestarodavni obredduhovna modrost
