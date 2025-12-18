Starodavni ritual za telo, um in dušo. Potrebujete le 10 minut

V ajurvedskem pogledu smo sestavljeni iz energije, ki teče skozi vse telo: uravnava dih, prebavo, čustva, spanec in drobne vsakdanje navade. Ko je pretok prost, se počutimo lahkotno. Ko se blokira, smo težki, napeti, razdraženi. Stari mojstri bi rekli, da v nas ves čas plešejo tri sile, vata (dih, gibanje), pitta (presnova, ogenj) in kapha (moč, stabilnost). Ko sodelujejo, smo v ravnovesju. Ko se skregajo, se začnejo male težave, ki znajo prerasti v večje.

Zato si lahko ustvarimo kratek ritual – 10 minut, razdeljenih čez dan kot nežno podporo in vsakodnevno uglaševanje.

Zjutraj potrebujemo šest minut, da poženemo pretok. Najprej očistimo jezik. Po umivanju zob z nežnim potegom odstranimo obloge – kot bi pobrisali nočni prah. Tradicija pravi, da se na jeziku nabira vse odvečno, ki nas čez dan obteži.

Nato speremo usta s sezamovim oljem. Dve minuti ga nežno premikamo po ustih, potem ga izpljunemo in usta splaknemo s toplo vodo. Sledi hitra samomasaža, tri minute – vrat, hrbet kolikor dosežemo, roke in ramena s krožnimi gibi, zgornji del prsnega koša z nežnimi potezami, trebuh od zgoraj navzdol in z leve proti desni, stegna, kolena, stopala.

Čez dan potrebujemo dve minuti. Po ajurvedskem izročilu si lahko pomagamo s toplo vodo. Če jo prekuhamo (dalje, ne le zavremo) in jo pijemo po požirkih, naj bi podprli prebavo in občutek čiščenja. V praksi pogosto že to, da zavestno spijemo nekaj toplega, umiri notranji nemir.

Dodamo dve minuti dihanja: vdih skozi nos, kratek zadržek, izdih skozi nos. Misli nam bodo skakale – to je normalno. Mi jih nežno usmerimo na prijeten prizor, da v sebi znižamo glasnost sveta.

Zvečer potrebujemo 2 minuti za miren trebuh in mirnejše sanje. Pred spanjem pogrejemo nekaj kapljic sezamovega olja in z dlanjo nežno masiramo trebuh v krogu v smeri urinega kazalca. Nato na trebuh položimo toplo, vlažno brisačo, počakamo, da se ohladi, in obrišemo.

Ko se vsak dan za nekaj minut vrnemo k sebi, se začnejo male stvari postavljati na svoje mesto.