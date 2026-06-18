Ste brez energije in otopeli? Morda je krivo to

Hitri prigrizki, nezdrave izbire in predelane sladkarije so postali nekaj samoumevnega. Toda največkrat se ne zavedamo, da naše prehranske izbire vplivajo na našo raven energije in razpoloženje. Predelana in močno rafinirana hrana je polna kemikalij, sladkorja in nezdravih maščob, ki obremenijo telo in um. Ko to hrano zamenjamo za sveže, polnovredne sestavine in bolj zdrave možnosti, bomo opazili izboljšanje počutja.

Druga past je, da ob pogostejšem delu od doma večino časa preživimo v zaprtih prostorih. Preveč časa v zaprtih prostorih lahko povzroči občutek nepovezanosti, otopelosti in nizke energije. Prispeva lahko k socialni tesnobi in družbeni nerodnosti, če smo dlje preveč odrezani od zunanjega sveta. Svež zrak, sončna svetloba in narava imajo pomirjujoč in poživljajoč učinek na telo in um. Zato pojdimo vsak dan ven, četudi le za 30 do 40 minut. To je lahko kratek sprehod po parku ali samo opravki. Tako bomo bolj prizemljeni in ostali v stiku z resničnim svetom v času, ko se od njega odklopimo.