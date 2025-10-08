Ste dovolj samozavestni?

Če ste, vam uspe obdržati ravnotežje med ljubeznijo do sebe, samozavedanjem, pogumom in introspekcijo. Ste samozavestni, a vendar ne toliko domišljavi, da ne bi pokazali čustev tudi drugim, dinamični, vendar premišljeni in dobro opremljeni za preživetje čustvenih prevratov, ker ste v stiku s svojim notranjim jazom, pravijo psihologi.

Če se ne najdete v tem opisu, se zavedajte, da je plahost vaša prepreka in nezaupanje vase pogojni refleks, ki vas ovira pri čustveno inteligentnih odzivih. Pomislite, koliko ljudi bi lahko imelo koristi od vaših dobrih lastnosti. Preštejte svoje številne dosežke in srečna naključja. Ozrite se okrog sebe in videli boste mnoge, ki imajo manj sreče, so šibkejši, manj inteligentni in manj privlačni kot vi. Učite se in razvijajte lastno čustveno inteligenco, ki vam bo pomagala, da boste sprejemali odgovornost in boste pozitivno prispevali družbi, okolici in lastni sreči. Če sebe ne cenite, ker vas npr. omalovažuje partner ali družina, se usmerite v zunanji svet, v katerem se boste lahko izkazali.

Seveda je družabnost lahko utrudljiva, toda tudi če ste bolj zaprti vase, se opomnite vsaj na to, da druge ljudi in njihova čustva opazite. Programirajte se, da se na dogodke odzivate samozavestno in z gotovostjo, a razmislite tudi o svojih lastnih šibkostih, ki jih dobro skrivate, in jih pokažite drugim.