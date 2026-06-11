Ste med njimi: astrološka znamenja, ki najtežje prebolijo razhod

Ljubezenski razhodi sodijo med najbolj boleče življenjske preizkušnje. A medtem ko nekateri po koncu zveze razmeroma hitro obrnejo nov list in se podajo novim izzivom naproti, drugi še dolgo ostajajo ujeti v spominih na nekdanjo ljubezen. Mesece ali celo leta premlevajo pogovore, analizirajo dogodke in se sprašujejo, ali bi lahko ravnali drugače, piše žena.rs. Astrologi menijo, da lahko na način doživljanja ljubezni in razhodov vpliva tudi astrološko znamenje. Nekatera se na partnerja navežejo izjemno močno, zato izgubo odnosa doživljajo veliko globlje kot druga. Za prve razhod ne pomeni zgolj konca ljubezenske zgodbe, temveč tudi slovo od skupnih načrtov, sanj in občutka varnosti, ki so ga gradili v odnosu. Po astroloških razlagah med znamenja, ki najtežje prebolijo razhod, sodijo rak, riba, bik in tehtnica.

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Rak

Rak velja za najbolj čustveno astrološko znamenje zodiaka. Ko nekoga vzljubi, se mu popolnoma preda in ustvari globoko čustveno vez, ki je ne more zlahka pretrgati. Zato ni čudno, da ga razhod prizadene veliko bolj, kot je pripravljen pokazati okolici. Po koncu zveze se rak pogosto vrača v preteklost, obuja skupne spomine in razmišlja o trenutkih, ki so zaznamovali odnos. Tudi ko se navzven zdi, da je šel naprej, v sebi še dolgo nosi bolečino. Njegova občutljiva narava mu ne dopušča, da bi ljubljeno osebo preprosto izbrisal iz svojega življenja.

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Riba

Ribe so med največjimi romantiki med astrološkimi znamenji. Verjamejo v usodno ljubezen, sorodne duše in globoko duhovno povezanost med partnerjema. Ko se razmerje konča, ne izgubijo le partnerja, temveč tudi vse sanje in predstave o skupni prihodnosti. Pripadniki tega znamenja pogosto idealizirajo pretekle zveze in se spominjajo predvsem lepih trenutkov. Zato jih še dolgo spremljajo številna vprašanja, na katera pogosto ni odgovora. Porajajo se jim vprašanja, ali bi lahko kaj spremenili, in si v mislih ustvarjajo različne scenarije, kako bi se zgodba lahko končala drugače. Prav zaradi tega žalovanje za izgubljeno ljubeznijo pri njih traja zelo dolgo.

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Bik

Bik ne vstopa zlahka v resne zveze. Previdno izbira ljudi, ki jim zaupa, zato je njegova navezanost, ko se nekomu zares odpre, še toliko močnejša. Ko partnerju podari zaupanje, postane izjemno zvest, predan in zaščitniški. Ker bik obožuje stabilnost, rutino in občutek varnosti, vsak razhod doživlja kot velik pretres. Težko sprejema spremembe, zato ga lahko še dolgo spremljajo spomini na skupne navade, kraje in vsakdanje trenutke. Potrebuje precej časa, da se prilagodi novim okoliščinam in ponovno vzpostavi notranje ravnovesje.

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Tehtnica

Tehtnica je astrološko znamenje, ki močno hrepeni po ljubezni, harmoniji in partnerski povezanosti. Ljubezenski odnos zanjo predstavlja enega najpomembnejših stebrov življenja, zato jo razhod močno prizadene. Ko se zveza konča, tehtnica dolgo analizira, kaj je šlo narobe, premleva besede in dejanja ter išče razloge za razpad odnosa. Ker težko sprejme dejstvo, da je nečesa dokončno konec, se še dolgo sprašuje, ali bi bilo mogoče zvezo rešiti in se težko prilagodi življenju brez partnerja.