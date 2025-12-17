  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ste med njimi? Najbolj priljubljeni astrološki znaki

Nekateri že ob prvem stiku vzbudijo občutek topline, zaupanja in domačnosti, saj njihova prisotnost deluje pomirjujoče, navdihujoče ali preprosto prijetno, kot da bi jih poznali že dolgo.
M. Fl.
 17. 12. 2025 | 06:00
4:02
A+A-

Čeprav ima vsak astrološki znak svoje edinstvene lastnosti, obstajajo nekateri, ki zaradi svoje naravne energije, karizme in čustvene inteligence lažje osvojijo srca ljudi okoli sebe od drugih. Ne gre za popolnost, temveč za tisto pristnost, zaradi katere se drugi ob njih počutijo sprejeti, razumljeni in dobrodošli. Katera so ta znamenja, razkriva Miss zdrava.

Lev: toplina, samozavest in srčnost

Lev je ognjeni astrološki znak, ki izžareva samozavest, življenjsko moč in energijo vodje. Ljudje, rojeni v tem znamenju, pogosto že s svojo prisotnostjo pritegnejo pozornost. Ne zato, ker bi si v to smer prizadevali, temveč zato, ker preprosto žarijo. Znani so po svoji odprtosti, srčnosti in velikodušnosti. Radi dajejo, pomagajo in navdihujejo druge. Ko vas v svoj krog sprejme v lev, ste deležni iskrene topline in zvestobe. Njihova sposobnost, da verjamejo v druge in jih spodbujajo, je ena njihovih najlepših lastnosti. Čeprav jih včasih spremlja sloves, da so vzvišeni in preponosni, imajo v resnici veliko srce. Prav ta kombinacija moči in topline je razlog, da jih ljudje preprosto občudujejo in imajo radi.

Tehtnica: šarm, ravnovesje in sočutje

Tehtnica je astrološki znak skladnosti, lepote in harmonije. Ljudje, rojeni v njem, imajo prirojen občutek za ravnotežje in pravičnost ter gojijo močno željo po mirnih, spoštljivih odnosih. So izjemno družabni, prijazni in pozorni sogovorci. Znajo poslušati, razumeti različna stališča in pomiriti napete situacije. Njihov šarm ni vsiljiv, temveč nežen in prefinjen, zaradi česar se drugi v njihovi družbi počutijo sproščeno in sprejeto. Pogosto so tisti, ki med seboj povezujejo ljudi, gradijo mostove in ustvarjajo prijetno vzdušje. Zaradi svoje diplomatske narave in iskrene želje po ravnovesju so tehtnice med najbolj priljubljenimi astrološkimi znaki.

Strelec: optimizem, iskrenost in življenjska radost

Strelec je astrološki znak svobode, širine in pustolovskega duha. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so znani po optimizmu, odprtosti in nalezljivi pozitivni energiji. Radi raziskujejo svet, se učijo in z drugimi delijo svoje izkušnje. Njihova iskrenost je osvežujoča, njihov smisel za humor pa pogosto razvedri še tako resno družbo. Ob njih se zdi življenje lažje, bolj igrivo in polno možnosti. Čeprav so včasih neposredni do te mere, da delujejo malo grobo, jim drugi tega običajno zaradi njihove pristnosti in dobrega namena tega ne zamerijo. Strelci ljudi pritegnejo s svojo radovednostjo, toplino in vero v življenje.

Riba: empatija, nežnost in globoka povezanost

Ribe so med najbolj čustveno občutljivimi in empatičnimi astrološkimi znaki. Ljudje, rojeni v tem znamenju, imajo izjemno sposobnost zaznavanja razpoloženj drugih ter globok čut za sočutje in razumevanje. Ob njih se pogosto počutimo varne, slišane in sprejete takšne, kot smo. Njihova intuicija jim omogoča, da začutijo tudi tisto, česar ne izrečemo z besedami. Pogosto imajo ustvarjalno ali umetniško naravo ter bogat notranji svet. Ribe ne iščejo pozornosti, vendar kljub temu močno zaznamujejo življenja ljudi okoli sebe. Njihova nežnost, toplina in pripravljenost pomagati so razlog, da jih mnogi doživljajo kot izjemno dragocene prijatelje in partnerje.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
