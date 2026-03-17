KITAJSKI HOROSKOP

Ste med njimi: kitajski astrološki znaki, ki so rojeni za uspeh

Za štiri astrološke znake kitajskega zodiaka velja, da jim je uspeh položen v zibelko.
FOTO: Platoostudio/Gettyimages
FOTO: Xu Bing/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Metamorworks/Gettyimages
M. Fl.
 17. 3. 2026 | 06:00
Ko gre za vzpon na vrh poklicne lestvice, osvajanje priznanj ali doseganje ambicioznih ciljev, se zdi, da nekateri posamezniki naravno privlačijo uspeh in obilje ter da so rojeni pod srečno zvezdo. »So določeni kitajski astrološki znaki, ki jih ljudje pogosto povezujejo z uspehom,« pravi Janine Lowe, strokovnjakinja za kitajsko astrologijo. »Prirojene imajo zagon, samozavest ali spodbudno energijo, ki jih znajo izkoristiti.« To pa so po njenem prepričanju znaki, ki jim je uspeh položen v zibelko.

Zmaj (leto rojstva 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

»Osebe, rojene v letu zmaja, so rojene v uspeh,« pravi astrologinja in dodaja: »Imajo jasno vizijo, močno samozavest in naravno sposobnost vodenja.« Donna Stellhorn, astrologinja in strokovnjakinja za feng shui, dodaja, da zmaji vedno vidijo skrite priložnosti, kar jih spodbuja, da se obdajo s pravimi ljudmi in postanejo neustavljivi. Zmajev ne zanima le zmaga zaradi udobja: želijo dosežke, vpliv in za seboj pustiti nekaj, s čimer se zapišejo v zgodovino. So neverjetno magnetno privlačni in, kjer koli se znajdejo, zelo opazni.

Podgana (leto rojstva 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Da bi se povzpeli na vrh, ni treba biti glasni ali agresivni. Včasih je bolje delovati počasi in vztrajno, prav takšna je strategija rojenih v letu podgane. To so pri ustvarjanju bogastva pronicljive, strateške in naravno spretne osebe. »Razmišljajo hitro in so odlični načrtovalci, natančno vedo, kako majhne priložnosti spremeniti v nekaj veliko večjega,« pojasnjuje Lowejeva. Njihov uspeh ni vedno pompozen, a je dosleden, premišljen in trajen.

Bivol (leto rojstva 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Vztrajnost je ključ do uresničitve sanj, in to najbolje vedo bivoli. Osebe, rojene v tem kitajskem astrološkem znaku, premorejo zavidljivo delovno etiko in za doseganje ciljev uporabljajo svojo prizemljeno naravo. »Bivol je definicija z vztrajnostjo doseženega uspeha,« pravi Janine Lowe. Morda ne hlepijo po pozornosti, a po zaslugi doslednosti in trdega dela gradijo rezultate. Uspešni so, ker ne odnehajo in so pripravljeni igrati na dolgi rok.

Tiger (leto rojstva 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Če ste rojeni v letu tigra, vam je usoda naklonjena, saj ste pogumni, drzni in naravno tekmovalni. To izhaja iz močne želje po svobodi, za vas uspeh pomeni postati gospodar svojega časa. Kot rojeni zmagovalci tigri prevzemate pobudo pri projektih, ki so drugim prevelik izziv. Tigre privlačijo podjetništvo in tveganja, ki se jih drugi ustrašijo. Če se naučijo obvladovati nestrpnost, lahko izjemno hitro napredujejo, piše portal Parade.

