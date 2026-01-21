  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ste med njimi? Najbolj pustolovska astrološka znamenja

Rojeni v štirih astroloških znakih najraje preizkušajo skrajnosti.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

 FOTO: Uwe Moser/Gettyimages

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

FOTO: Maria Korneeva/gettyimages

FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 21. 1. 2026 | 06:00
Biti pustolovski ni izbira, je način življenja. Pustolovski ljudje so po naravi pogumni, drzni, navdušeni, optimistični in nekoliko nepremišljeni. Nič jih ne vznemiri bolj kot čar neznanega. Ne bojijo se neuspeha in življenje vidijo kot priložnost za nenehno preizkušanje meja mogočega. Tudi astrološko znamenje določa, ali je nekdo bolj pustolovskega značaja od povprečja. Če se sprašujete, ali imate pogum, da se prepustite toku življenja in tvegate, se odgovor skriva v zvezdah. To so štiri najbolj pustolovski znaki.

Oven

Oven je prvo astrološko znamenje, zato ni presenetljivo, da so rojeni v njemu vedno pripravljeni sprejeti izziv. Samozavest in vodstvene sposobnosti so jim prirojene, novih priložnosti se nikoli ne ustrašijo. Medtem ko večina ljudi deluje znotraj cone udobja, ovni te skoraj ne poznajo. Uspeh vidijo v nenehnem preizkušanju meja in iskanju novih izkušenj. Ko pustolovščina potrka, so prvi, ki se odzovejo. Motivira jih adrenalin, hitre odločitve pa jim dajejo občutek, da resnično živijo. Najbolje se počutijo takrat, ko se jim zdi, da premikajo meje, svoje in tuje.

FOTO: Shironosov/Gettyimages
Dvojček

Dvojčki so prilagodljivi, igrivi in izjemno radovedni. Kot zračno astrološko znamenje imajo neustavljivo željo po raziskovanju sveta in spoznavanju ljudi. Rutina jih hitro začne dolgočasiti, zato, če se pojavi nekaj bolj vznemirljivega, zlahka spremenijo načrte. Odprti so za nove ideje, kraje in izkušnje, pogosto tudi tiste, o katerih drugi le razmišljajo. Njihova pustolovščina se pogosto začne v pogovoru, knjigi ali nenadni ideji za potovanje. Prav zaradi te prilagodljivosti znajo tudi iz nepričakovanih situacij potegniti največ.

 FOTO: Uwe Moser/Gettyimages
Strelec

Strelci ne samo, da obožujejo pustolovščine, zavestno jih ustvarjajo. Pravila jih ne zanimajo, saj verjamejo v učenje skozi lastne izkušnje. Strast in svoboda sta njihovi glavni vodili. Ne bojijo se neznanega, neuspehi jih ne ustavijo, temveč spodbudijo k novim poskusom. Najbolje se počutijo na poti, fizični ali življenjski, kjer jih vodi občutek smisla in širine. Njihov optimizem je nalezljiv, zaradi česar navdihujejo tudi druge, da si upajo več.

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages
Riba

Astrološko znamenje z bogato domišljijo in globokim notranjim svetom. Ribe ne iščejo le zunanjih dogodivščin, temveč tudi notranja potovanja. So odprte, ustvarjalne in pripravljene slediti toku življenja. Zaradi sposobnosti, da v vsaki situaciji najdejo pomen in lepoto, doživljajo pustolovščino tam, kjer je drugi ne opazijo. Ta se v njihovih očeh pogosto skriva v čustvih, umetnosti in nepričakovanih srečanjih. Občutljivost jim omogoča, da svet doživljajo globlje in bolj intenzivno kot večina ljudi, piše portal Parade.com.

FOTO: Maria Korneeva/gettyimages
