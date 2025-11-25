Ste med njimi: največ genijev se rodi v teh astroloških znakih

Preverite, ali ste v isti skupini kot Einstein, Tesla, Newton in Gates.

Riba

Ljudje, rojeni v znamenju rib niso tipični geniji, a prav zato pogosto izstopajo. So zelo inteligentni in hkrati izjemno ustvarjalni. Zaradi bogate domišljije razmišljajo izven okvirjev in najdejo rešitve, ki jih drugi ne vidijo. V znamenju rib sta bila rojena Albert Einstein in Steve Jobs.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni, intenzivni, inteligentni in zelo dobri opazovalci. Ko se nečesa lotijo, temo raziščejo do najmanjše podrobnosti. Opazijo informacije, ki bi jih drugi spregledali. Med znanimi pripadniki tega znamenja so Bill Gates, Marie Curie in Jane C. Wright. Nekateri menijo, da je bil v škorpijonu rojen tudi Aristotel.

Kozorog

Kozorogi ne samo, da so inteligentni, so tudi zelo vztrajni, disciplinirani in delavni. Noben cilj ni previsok in predaja zanje ni možnost. Njihov premišljeni in strukturiran način razmišljanja jim pomaga do izjemnih dosežkov. V znamenju kozoroga sta bila rojena Isaac Newton in Stephen Hawking.

Rak

Raki premorejo močno empatijo in zelo razvito intuicijo. Izstopajo po visoki čustveni inteligenci in sposobnosti opazovanja. Hitro prepoznajo dinamike med ljudmi in situacijami, kar jim omogoča uspešno delovanje. Med raki sta bila tudi Nikola Tesla in Gregor Mendel.