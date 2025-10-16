  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Ste med njimi? Največji borci med astrološkimi znaki

Nekateri slovijo po borbeni naravi.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dean Drobot/Gettyimages

FOTO: Dean Drobot/Gettyimages

 FOTO: Peshkov/Gettyimages

 FOTO: Peshkov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Dean Drobot/Gettyimages
 FOTO: Peshkov/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 16. 10. 2025 | 06:00
3:40
A+A-

Znajo se postaviti zase, zaščititi svoje bližnje in se pogumno soočiti z izzivi. V astrologiji obstajajo znamenja, ki so rojeni borci. Ne glede na to, ali gre za prepire, osebne preizkušnje ali življenjske bitke, ta znamenja ne odnehajo, dokler ne dosežejo cilja.

Poglejte, kateri so največji borci med astrološkimi znaki.

Oven: neustrašen bojevnik

Oven, ki mu vlada Mars, je drzen, ognjevit in vedno pripravljen na akcijo. Ne izogiba se soočenjem in v bitkah pogosto prevzame vodenje: naj bo to fizično, čustveno ali duševno. Oven uspešno premaguje izzive in se z njimi vedno pogumno sooči.

Zakaj je oven borec:

  • Njegov vladar je Mars, planet vojne in moči.
  • Dobro se znajde, ko je treba tekmovati.
  • Brez pomisleka brani sebe in druge.

 

Oven v življenju:

Oven se bori s strastjo in intenzivnostjo. Čeprav se hitro lahko zaplete v konflikte, je zaradi borbenega duha močan in cenjen vodja, ki s svojim pogumom navdihuje druge.

FOTO: Dean Drobot/Gettyimages
FOTO: Dean Drobot/Gettyimages

Škorpijon: strateški bojevnik

Škorpijon, ki mu vladata Pluton in Mars, je eden največjih borcev med znamenji. Morda se ne bori tako odkrito kot oven, a ko je izzvan, udari premišljeno in intenzivno. Škorpijoni so čustveno močni in, ko si zastavijo cilj, redko odnehajo.

Zakaj je škorpijon borec:

  • Zelo vztrajen in odločen.
  • V konfliktih uporablja potrpežljivost in strategijo.
  • Srčno se bori za pravičnost, zvestobo in ljubezen.

 

Škorpijon v življenju:

Škorpijoni se borijo preudarno. Znajo biti zamerljivi in ne nehajo, dokler ne dosežejo svojega cilja. Močni borci so po zaslugi čustvene intenzivnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Lev: pogumni zaščitnik

Lev, ki mu vlada Sonce, je drzen in pogumen. Ne bori se samo zase, temveč tudi za tiste, ki jih ima rad. Njegov ponos in odločnost mu ne dovolita, da bi se umaknil, še posebej, kadar je ogroženo njegovo ali dostojanstvo ljubljene osebe.

Zakaj je lev borec:

  • Narava ga je obdarila s pogumom in močno voljo.
  • Ne prenese nespoštovanja ali krivic.
  • Bori se zvesto in odločno.

 

Lev v življenju:

Levi so zaščitniški in strastni, pripravljeni so se boriti za družino, prijatelje ali vrednote ter navdihujejo z neustrašnim duhom.

 FOTO: Peshkov/Gettyimages
 FOTO: Peshkov/Gettyimages

Kozorog: neomajni borec

Kozorog, ki mu vlada Saturn, ni glasen, a je izjemno vztrajen borec. Njegova moč je v disciplini in potrpežljivosti. Kozorogi se z življenjskimi izzivi spopadajo z načrtom, trdim delom in odločnostjo ter ne odnehajo, dokler ne uspejo.

Zakaj je kozorog borec:

  • Zelo je odločen in vztrajen.
  • Verjame, da je s trdim delom mogoče vse doseči.
  • Ne glede na težavnost izziva nikoli ne odneha.

 

Kozorog v življenju:

Kozorogi se morda ne prepirajo glasno, a ostajajo močni in nikoli ne obupajo. Življenjske ovire, v karieri, odnosih ali osebnem razvoju, premagujejo z vztrajnostjo, ki še poudarja njihov borbeni duh, piše portal thecoordinatedschoolhealth.com.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Pet znakov, ki bodo do konca jeseni deležni velike sreče

Vse bo teklo gladko, ljubezen bo sijala v polnem razcvetu.
15. 10. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Baba Vanga: leto 2026 dvema astrološkima znakoma prinaša veliko bogastvo

Dva astrološka znaka bosta končno poplačana za trud, čustva in čas, ki sta jih vlagala dolga leta.
14. 10. 2025 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Dva astrološka znaka bosta plavala v denarju: čaka ju bogastvo, o kakršnem nista niti sanjala

Zvezde so odločile.
11. 10. 2025 | 07:30

Več iz teme

horoskopastrologijaznačajastrološki znaki
ZADNJE NOVICE
08:11
Novice  |  Slovenija
POPULACIJA MEDVEDA

Stroka ostro proti novim ukrepom: »Kontracepcija medvedov je norost«

Opozarjajo, da ignoriranje znanstvenih dognanj ogroža občutljivo ravnovesje ...
16. 10. 2025 | 08:11
08:00
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Ekskluzivno razkritje Slovenskih novic: Poročil se bo veletrgovec Franc Jager

Večno zvestobo bo uspešni podjetnik v romantičnem grajskem ambientu obljubil svoji Irenci.
16. 10. 2025 | 08:00
07:50
Šport  |  Odmevi
BOKS

Nadarjeni Petrič za pas WBC

V dvorani Vižmarje Brod 22. novembra spektakel v boksu Golden Gloves Fight Night 3.
Miha Šimnovec16. 10. 2025 | 07:50
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ruski znanstvenik trdi: s številkami lahko spreminjate svojo resničnost

Metoda spreminjanja realnosti temelji na vibracijski strukturi številk. Med koncentriranjem na določene številčne nize se ureja stanje telesa.
16. 10. 2025 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Prebilič jasno začrtal meje nove stranke: sodeloval ne bi ne z Golobom ne z Janšo

Evroposlanec Vladimir Prebilič na domače volitve s stranko Prerod. Mandat v Evropi bo vrnil, ko in če bo izvoljen na domačih volitvah.
Tomica Šuljić16. 10. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kremasta polenta, ki jo skuhamo kar s pomočjo pečice

Polenta iz pečice je hitra, kremasto svilena in vedno popolna. Enostaven recept, ki vas bo navdušil.
Mateja Delakorda16. 10. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki