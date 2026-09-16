Ste med njimi: največji zapečkarji med astrološkimi znaki

Ne glede na vremenske razmere nekateri raje kot vse drugo čas preživljajo v miru in tišini doma. Svojo cono udobja le redko zapustijo, zavrnejo celo najbližje prijatelje, ki jih povabijo na izlet ali na sproščeno popoldansko kavo. Je to povezano z zvezdami? Astrologi imajo svoje teorije: ta astrološka znamenja so pravi zapečkarji, ki jih boste težko prepričali, naj gredo z vami na sprehod.

Riba

Nihče ni presenečen, kajne? Rojeni v tem znaku se nikoli, niti takrat, ko so več ur same, ne dolgočasijo. Običajno imajo dobro založeno knjižno polico, ki ni namenjena zgolj okrasu, ampak jo tudi dejansko uporabljajo. To domišljijsko znamenje se s pomočjo dobrega romana ali filma rado potopi v drug svet, in ko se enkrat zavije v odejo na kavču, ribe skoraj nič ne more zmotiti. So izjemno intuitivne in romantične. Pogosto čutijo potrebo po samoti in se morajo, da si napolnijo baterije ali preprosto predelajo svoja močna čustva, umakniti vase.

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Bik

Čeprav biki ne bežijo v svet domišljije, rojeni v tem praktičnem znamenju zelo radi preživljajo čas doma. So strastni gurmani in obožujejo preizkušanje novih receptov, zato je kuhinja njihov najljubši prostor. Seveda njihova lastna. Bik vas bo raje povabil na kosilo ali večerjo kot pa šel z vami v restavracijo, saj se tam ne počuti tako udobno kot v svoji jedilnici. Razen nakupa živil zanj pravzaprav ni veliko pomembnih razlogov, zaradi katerih bi moral zapustiti osebno kulinarično oazo.

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Kozorog

Kozorogi niso posebej navdušen nad književnostjo ali ustvarjanjem za štedilnikom, vendar so kljub temu pravi zapečkarji. Rojeni v tem energičnem astrološkem znamenju radi urejajo svoj življenjski prostor in nenehno lepšajo notranjost doma. Enkrat je na vrsti prenova kopalnice, drugič polaganje novih talnih oblog ali postavitev kamina, ob katerem bodo lahko, ko pridejo hladni dnevi, kakovostno preživljali čas. Kozorog svoj dom doživlja kot statusni simbol in zanj je pomembno, kako je urejen in predvsem, da je všeč tistim, ki ga obiščejo, piše Žena.rs.