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Ste med njimi: pet astroloških znamenj, ki le težko najdejo srečo v dvoje

Medtem ko večina astroloških znamenj razmeroma zlahka gradi harmonične partnerske in družinske odnose, nekatera v skupnem življenju pogosto naletijo na težave.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 3. 7. 2026 | 06:00
3:08
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Ali zvezde res vplivajo na ljubezensko in družinsko življenje? Astrologi menijo, da nekaj je na tem, saj naj bi se številne astrološke napovedi v praksi večkrat izkazale za pravilne. Po njihovem mnenju nekateri zaradi osebnostnih lastnosti težje gradijo dolgotrajne in harmonične partnerske odnose. Seveda je vsak odnos odvisen predvsem od tistih, ki ga ustvarjajo, njihove pripravljenosti na pogovor, poslušanje in sklepanje kompromisov. Tudi najbolj zahtevni značaji lahko z dovolj truda ustvarijo trdno in srečno družino. Astrologi pa trdijo, da se pet znamenj na tem področju sooča z nekaj več izzivi. Katerih pet in zakaj, pojasnjuje zena.rs.

Dvojčka: Vedno v iskanju nečesa novega

Dvojčki so radovedni in nenehno hrepenijo po novih izkušnjah. Rutina jih hitro začne dolgočasiti, zato se jim lahko mirno družinsko življenje zdi preveč predvidljivo. Za uspešen odnos potrebujejo partnerja, ki zna ohranjati iskrico z novimi skupnimi doživetji. Skupni hobiji, potovanja in nove izkušnje pomagajo ohranjati čustveno bližino.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Lev: Želi biti v središču pozornosti

Levi uživajo v občudovanju in priznanjih ter vse to pričakujejo tudi od svojega partnerja. Ko romantične geste zamenjajo vsakodnevne obveznosti, začutijo pomanjkanje močnih čustev. Astrologi menijo, da so zanje pozornost, hvaležnost in iskreni komplimenti ključnega pomena. Brez njih odnos hitro izgubi velik del svojega čara.

Strelec: Svoboda je na prvem mestu

Strelci slovijo po neodvisnosti in želji po odkrivanju novega. Težko prenašajo stroga pravila ali občutek, da jih partner nenehno nadzoruje. Če življenjski sopotnik spoštuje njihov osebni prostor, se odnos običajno razvija harmonično, omejevanje in ljubosumje pa pogosto vodita v konflikte.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vodnar: Življenje po lastnih pravilih

Vodnarji imajo nekonvencionalen pogled na življenje. Cenijo svobodo izbire, radi iščejo drugačne rešitve in niso vedno pripravljeni slediti tradicionalnim družinskim vzorcem. Zanje je pomembno, da v razmerju ohranijo individualnost. Šele takrat se partnerju zares odprejo.

Riba: Pretirano idealiziranje ljubezni

Rojeni v znamenju rib so zelo čustveni in pogosto idealizirajo ljubezen. Visoka pričakovanja pa, ko se resnično življenje izkaže za manj popolno od njunih predstav, vodijo v razočaranje. Pripadniki tega znamenja pogosto kuhajo zamere, ki neredko izvirajo iz manjših, tudi banalnih sporov. Zato so odprta komunikacija, medsebojno zaupanje in partnerjeva podpora zanje še posebej pomembni in če jih ne občutijo, izgubijo vero v razmerje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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