Ste med njimi: prihaja fantastičen čas za tri astrološke znake

Teden pred nami bo za tri astrološka znamenja zelo spodbuden. 23. septembra se začne sezona tehtnice, ki jih bo spomnila, da jim ni treba vseh obveznosti prevzeti nase, polna luna v ovnu 26. septembra pa jim prinaša posebno energijo, piše glossy.rs. Astrologi obljubljajo, da bo naslednji teden odličen za tri predstavnike zodiaka, ki naj bodo pozorni na ponujene priložnosti in naj jih ne izpustijo iz rok.

Devica

Sezona tehtnice vas bo spodbujala k izbiri sodelovanj, ki vam lahko pomagajo doseči večji finančni uspeh. Energija tega znamenja vedno spomni, da vam ni treba skozi vse življenje hoditi sami, vendar bo omenjeno obdobje še posebej močno. Pričakujte, da bodo v vaše življenje vstopile prave osebe, zanesite se na poslovna sodelovanja ali finančna partnerstva, saj bodo tlakovala pot do uspeha. Ne pozabite na to, kar ste se naučili o opuščanju potrebe po nadzoru in sprejemanju tveganj. Imeli boste odlično priložnost pritegniti raven uspeha, ki daleč presega tisto, kar ste si doslej predstavljali kot mogoče. Zato izbirajte premišljeno, s kom boste sodelovali in ne prenehajte se truditi uresničevati svoje sanje.

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Ribi

Morda boste začutili željo po postavljanju meja v odnosu z vsemi, ki vam jemljejo energijo. Ta potreba je v vas začela zoreti že ob letošnjem aprilskem mlaju v ovnu, zato bi bilo dobro, da se ozrete nazaj na to obdobje in razmislite o temah, povezanih z občutkom lastne vrednosti in financami. Polna luna v ognjenem znamenju bo priložnost, da pogledate, kam ste vlagali energijo. Izkoristite to za spremembe in jo usmerite tja, kjer čutite, da bo prinesla največ koristi. Ne pristajajte na manj, kot si zaslužite. Naslednji teden bo idealen za uresničevanje sanj, zato bodite pripravljeni narediti odločilen korak v neznano in pri tem zaupajte vase.

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Rak

Mars bo kmalu vstopil v znamenje leva, kjer se bo pridružil Jupitru, planetu sreče, in vam tako prinesel obdobje izjemnega uspeha. Mars nas spodbuja k dejanjem. V znamenju leva ne gre samo za materialno bogastvo, temveč za življenje, ki odraža bogastvo duše. Vendar ne morete pričakovati, da se bo vse, kar si želite, uresničilo samo od sebe: treba bo vlagati trud in stopiti iz cone ugodja. Denar, ki prihaja v tem obdobju, ne bo nagrada za skromnost, temveč posledica jasnih odločitev. Kdor jih bo sprejel, bo deležen koristi. Jupiter vam prinaša srečo na področju financ, ki naj bi trajala vse do leta 2027, vendar ne pozabite, da bodo za to potrebne tudi pomembne spremembe. Dajte prednost temu, kar si zaslužite. Ne bojte se iti naprej, a pazite, da boste svoje delovanje prilagodili dolgoročnemu uspehu.