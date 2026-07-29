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Ste med njimi: psihično najmočnejši astrološki znaki

Ta tri astrološka znamenja so trd oreh in jih skoraj nič ne more zlomiti.
FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Neustockimages/Gettyimages

FOTO: Neustockimages/Gettyimages

FOTO: Stockfour/Gettyimages

FOTO: Stockfour/Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

FOTO: Shironosov/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages
FOTO: Neustockimages/Gettyimages
FOTO: Stockfour/Gettyimages
FOTO: Shironosov/Gettyimages
M. Fl.
 29. 7. 2026 | 06:00
2:29
A+A-

Vsakdo se v življenju srečuje s težkimi preizkušnjami. Zakaj pa se na podobne situacije odzivamo tako različno? Zakaj nekdo hitro zapade v obup in se zapre vase, drugi pa ostane miren in pogumen? Veliko je odvisno od vzgoje, okolja in življenjskih izkušenj, nekateri pa verjamejo, da vlogo pri tem igra tudi astrološko znamenje. Astrologi so sestavili seznam treh astroloških znamenj, ki naj bi bila psihično najmočnejša. Njihovi pripadniki naj bi se z življenjskimi preizkušnjami spopadali z veliko mero notranje trdnosti, zato jih težave le težko vržejo s tira.

Škorpijon

Na prvem mestu je škorpijon. Vlada mu planet preobrazbe Pluton, zato so škorpijoni že od mladosti bolje pripravljeni na različne življenjske krize. Zdi se, da jim življenje pogosto nastavlja težke preizkušnje, ki jih zaradi močnega značaja običajno uspešno premagajo. Čeprav jih lahko dogodki globoko prizadenejo, le redko razkrivajo svoja čustva. Na videz zato pogosto, tudi ko preživljajo zahtevno obdobje, delujejo mirno in zbrano.

FOTO: Neustockimages/Gettyimages
FOTO: Neustockimages/Gettyimages

Devica

Na drugem mestu je devica. Ta velja za enega najbolj racionalnih znakov zodiaka. Medtem ko se nekateri na krivice odzovejo zelo čustveno, device običajno iščejo logično razlago in praktično rešitev. Dogodke presojajo trezno, z veliko mero razuma in zdravega dvoma, zato jih je težko spraviti iz ravnotežja. Tudi svoja čustva redko kažejo navzven. Prav zaradi tega naj bi iz kriz pogosto izšle dostojanstveno in neobremenjene z malenkostmi.

FOTO: Stockfour/Gettyimages
FOTO: Stockfour/Gettyimages

Kozorog

Zadnji je kozorog, še eno zemeljsko znamenje, ki ga astrologi opisujejo kot zelo stabilnega in preudarnega. Podobno kot škorpijoni tudi kozorogi veliko občutkov zadržijo zase in redko razkrivajo, kaj se v resnici dogaja v njihovi notranjosti. Vsega ne jemljejo osebno, temveč se pri odločanju opirajo predvsem na razum. Čeprav jih življenjski pretresi prizadenejo enako kot druge, jih praviloma dostojanstveno premagajo. Tudi iz najtežjih obdobij znajo odkorakati z dvignjeno glavo in občutkom, da so zaradi preizkušenj še močnejši in trdnejši, piše žena.rs.

FOTO: Shironosov/Gettyimages
FOTO: Shironosov/Gettyimages

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