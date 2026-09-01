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LETNICA ROJSTVA

Ste med njimi: rojene v teh letih krasijo posebne lastnosti

Leto rojstva vpliva na osebnost, humor in spomine, ki jih nosimo iz otroštva.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

FOTO: Lilly Roadstones/Gettyimages

FOTO: Lilly Roadstones/Gettyimages

FOTO: Curly_photo/Gettyimages

FOTO: Curly_photo/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Stockfour/Gettyimages

FOTO: Stockfour/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages
FOTO: Lilly Roadstones/Gettyimages
FOTO: Curly_photo/Gettyimages
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Stockfour/Gettyimages
M. Fl.
 1. 9. 2026 | 06:00
5:44
A+A-

Posamezniki, rojeni v določenih letih, združujejo posebno kombinacijo šarma in samozavesti. Preverite, ali je med njimi tudi vaše leto rojstva.

1990

Če ste rojeni leta 1990, ste odraščali na prehodu med analognim in digitalnim svetom. Spominjate se življenja pred pametnimi telefoni, vendar ste se hitro prilagodili novim tehnologijam in internetu. Zato imate pogosto dobre komunikacijske sposobnosti, pa tudi sposobnost znajti se v velikih spremembah. Vaša posebna prednost je kombinacija zrelosti, stabilnosti in prilagodljivosti.

1995

Rojeni v tem letu ste odraščali ob DVD-jih, začetkih družbenih omrežij in razvoju internetne kulture. Pripadate nekakšni generacijski sredini, zato se pogosto zlahka povežete tako s starejšimi kot z mlajšimi. Ker ste bili priča številnim spremembam družbenih trendov, vas novosti ne vznemirjajo. Vaša posebna vrlina je pogum, ko gre za spremembo kariere, sloga ali življenjske smeri takoj. S temi, če začutite, da je zanje pravi čas, ne odlašate.

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages
FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

2000

Rojstvo na začetku novega tisočletja samo po sebi prinaša določeno simboliko. Odraščali ste v popolnoma digitalnem svetu, vendar se še lahko spomnite zgodnjega otroštva, torej časa, ko še ni bilo domala vse prisotno na internetu. Zato dobro razumete družbena omrežja, osebno podobo in način, kako se ljudje predstavljajo drugim. Vaša posebna moč so ambicioznost, občutek za nove začetke in pripravljenost na spremembe.

1985

Rojeni leta 1985 imate pogosto izrazit občutek odgovornosti in umirjeno vodstveno energijo. Odraščali ste v bolj strukturiranem svetu, v odraslost pa vstopili v času velikih družbenih, tehnoloških in gospodarskih sprememb. Zato ste praviloma praktični in stabilni, a hkrati dovolj prilagodljivi, da se spopadateo z novimi okoliščinami. Vaša posebna prednost ni nekaj, kar bi takoj izstopalo, temveč sposobnost, da tedaj, ko zadeve postanejo kaotični, ostanete mirni in zanesljivi.

FOTO: Curly_photo/Gettyimages
FOTO: Curly_photo/Gettyimages

1999

Rojeni v tem letu premorete uporniško plat in tradicije ne sprejemate samo zato, ker je stara. Odraščali ste v obdobju velikih sprememb, zato lažje sprejemate nestabilnost in nove ideje. Pripravljeni ste eksperimentirati s kariero, ustvarjalnimi potmi in lastno identiteto. Vaše posebne prednosti so intuicija, inovativnost in sposobnost prepoznati trende, še preden postanejo množično priljubljeni.

1993

Rojeni leta 1993 ste pogosto čustveno inteligentni, vendar brez pretirane sentimentalnosti. Odraščali ste ob razvoju interneta, resničnostnih televizijskih oddaj in spreminjanju družbenih norm, zato hitro prepoznate razliko med tem, kako se ljudje predstavljajo, in tem, kakšni so v resnici. Zaradi tega ste dobri pri presojanju položajev in ljudi ter se zlahka prilagajate različnim družbenim okoliščinam. Vaša posebna kakovost je neopazen šarm, ki druge naravno privlači.

2003

Rojeni leta 2003 ste odraščali skoraj povsem v digitalnem svetu, vendar ste zgodnje otroštvo preživeli še pred obdobjem, ko so družbena omrežja postala tako prevladujoča. Razmišljate hitro, hitro se prilagajate in se ne bojite eksperimentirati z novimi idejami. Že od zgodnjih let ste se učili, kako upravljati svojo podobo in zasebnost v svetu stalne prisotnosti na spletu. Vaša posebna moč je pogum pri preizkušanju nečesa  novega, napak se ne ustrašite, ampak vam predstavljajo šolo.

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

1988

Rojeni leta 1988 pogosto združujete ambicioznost s čustveno globino in močnim občutkom odgovornosti. Odraščali ste v bolj urejenem svetu, vendar ste se v odraslosti srečali s številnimi nepredvidljivimi spremembami, kar vam je vsadilo vzdržljivost. Hkrati imate pogosto izrazito ustvarjalno plat in nostalgijo po času, preden je vse postalo digitalizirano in komercializirano. Vaša posebna prednost sta vztrajnost in sposobnost, da rezultate gradite počasi, vendar na dolgi rok.

2001

Rojeni leta 2001 ste odraščali v svetu, ki se je že pospešeno spreminjal, kar vas pogosto spodbuja k razmišljanju o smislu in lastnih ciljih. Stvari ne sprejemate nujno samoumevno in ste nagnjeni k upoštevanju različnih stališč in družbenih zgodb. Zaradi zgodnjega soočanja z negotovostjo ste zelo prilagodljivi, hkrati pa osredotočeni na tisto, kar se vam zdi pomembno. Vaša posebna moč je kombinacija globine, odločnosti in želje pustiti svoj pečat.

1997

Premorete širok kulturni razpon, saj razumete tako humor starejših milenijcev, kot hitrost generacije Z. Odraščali ste v kaotičnih začetkih interneta, v obdobju, preden so algoritmi postali tako izpopolnjeni, zato vas je z novimi trendi težko presenetiti. Hkrati ste dozorevali v času, ko se je vse več govorilo o duševnem zdravju, terapiji in čustveni ozaveščenosti. Vaša posebna prednost je sposobnost prilagajanja in ohranjanja čustvene stabilnosti, piše 24sata.hr.

FOTO: Stockfour/Gettyimages
FOTO: Stockfour/Gettyimages

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