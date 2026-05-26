Ste med njimi: šest najbolj osovraženih astroloških znakov

Najbolj osovražena astrološka znamenja imajo pogosto slab sloves. Ne pripadajo istemu elementu, gre za raznoliko skupino znakov, ki jih drugi ne marajo iz različnih razlogov. To so kompleksni in skrivnostni posamezniki, razumevanje rojenih v teh znakih pa lahko spremeni pogled nanje in na njihove najbolj moteče lastnosti. Kateri so v tej skupini, razkriva portal astrologify.com.

Škorpijon

Škorpijon upravičeno velja za eno najbolj skrivnostnih in intenzivnih astroloških znamenj. V njem rojeni posamezniki težko zaupajo drugim, od svojih bližnjih pa pričakujejo popolno iskrenost. Pogosto jih spremlja sloves ljubosumnih, posesivnih in celo manipulativnih osebnosti. Ko vas škorpijon razočara, si lahko obljubite, da z osebo tega znamenja ne boste nikoli več v bližnjih odnosih, vendar je to veliko lažje reči kot storiti. Premorejo namreč izjemno magnetno privlačnost, zaradi katere jih je težko pozabiti. Drugi se nanje, tudi če so jih že večkrat prizadeli, pogosto močno navežejo.

Njihova osebnost je intenzivna, v ljubezni pa znajo biti skrivnostni, globoki in včasih celo nevarno privlačni. Mnogi jim zamerijo predvsem njihovo sposobnost psihološkega vplivanja na druge. Seveda niso vsi enaki, vendar večina premorejo močno intuicijo in izjemen občutek za ljudi, kar zna marsikomu zlesti pod kožo. Lahko so muhasti, obsesivni in zelo zaščitniški. Čeprav veljajo za ene najbolj ljubečih partnerjev, so tudi izredno zapleteni. Globoko v sebi so čustveno ranljivi, vendar to redko pokažejo. Prav zato pogosto pošiljajo mešane signale in delujejo skrivnostno.

Dvojček

Za razliko od intenzivnega škorpijona so dvojčki lahkotni, družabni in prilagodljivi. Kljub temu sodijo med znamenja, ki pri drugih pogosto vzbujajo močne negativne odzive. Vlada jim Merkur, planet komunikacije, zato obožujejo pogovore, nove ideje in nenehno dogajanje. Običajno so odlični sogovorniki in prijatelji. Pogosto znajo povedati ravno to, kar nekdo v določenem trenutku potrebuje. Vendar prav njihove najboljše lastnosti sčasoma postanejo razlog, da jih je težko prenašati.

So prijazni in prilagodljivi, a se pogosto umaknejo, ko odnos zahteva resno zavezo. Znani so po neodločnosti, lahko dolgo iščejo nasvete, nato jih popolnoma ignorirajo. Njihova karizma je nesporna, a želja po ugajanju drugim jih večkrat pripelje do tega, da govorijo tisto, kar želijo drugi slišati. Nekateri so zato zelo manipulativni in s tem kvarijo ugled celotnega znamenja. Hitro ugotovijo, kaj drugi potrebujejo, ter ustvarijo občutek, da bodo vedno ob njih. Toda njihova zvestoba je včasih površinska in nestanovitna. Zato so drugi pogosto razočarani, saj izginejo v trenutkih, ko jih najbolj potrebujejo. Dvojčki so zelo šarmantni in zabavni, a hkrati nepredvidljivi. Zaradi svoje dvojne narave so enkrat najboljši prijatelji, drugič pa najtežji nasprotniki.

Kozorog

Kozorogi načeloma veljajo za hladne in preveč resne ljudi, čeprav so v resnici pogosto le zelo odgovorni in osredotočeni na svoje cilje. Medtem ko drugi uživajo v druženju, rojeni v tem znaku izberejo delo, kar jim hitro prinese sloves dolgočasne ali vzvišene osebe. Že v otroštvu so ljubljenčki učiteljev, kasneje pa zelo ambiciozni posamezniki, ki pri drugih zbujajo zavist. Kozorogi so stare duše, zrelejši, disciplinirani in pogosto bolj resni od svojih vrstnikov.

V pogovorih delujejo pesimistično ali cinično, zato je ob njih včasih prisoten občutek, da kvarijo razpoloženje. Tudi kadar ničesar ne rečejo, njihova obrazna mimika daje vtis, da sodijo druge ali se imajo za boljše od ostalih. Toda pod to resno zunanjostjo se skrivajo zanesljive, zveste in stabilne osebe. Njihova potreba po redu, varnosti in nadzoru izvira predvsem iz želje po stabilnem življenju. Kozorogi sicer niso duša vsake zabave, vendar so iskreni, odgovorni in mnogokrat veliko bolj skrbni, kot pokažejo na prvi pogled.

Devica

Rojeni v tem znaku so eni najbolj napačno razumljenih. Običajno imajo dobre namene, vendar zaradi svoje kritičnosti pogosto delujejo strogo ali obsojajoče. To so perfekcionisti. Želijo, da je vse narejeno pravilno, urejeno in premišljeno. Posledično imajo ljudje ob njih pogosto občutek, da se vedejo, kot da vse najbolje vedo. Rade pomagajo, svetujejo in popravljajo napake, vendar njihova potreba po popolnosti hitro postane naporna.

Device ranljivosti skrbno skrivajo in navzven kažejo predvsem urejenost ter nadzor. Njihov dom je običajno brezhibno organiziran, pozorne pa so na vsako najmanjšo podrobnost. Ko pripravljajo druženje, želijo, da je vse estetsko dovršeno in premišljeno do zadnje podrobnosti. Čeprav ne želijo zasenčiti drugih, njihova narava preprosto zahteva red in popolnost. Zato jih ljudje včasih dojemajo kot zahtevne ali nadležne, medtem ko same sebe vidijo predvsem kot koristne, skrbne in odgovorne.

Strelec

Strelec je strastno ognjeno znamenje, ki ga vodi želja po svobodi, raziskovanju in osebni resnici. Ne glede na to, ali je drugim všeč ali ne, ostaja zvest samemu sebi. Predvsem zato, ker ne mara omejitev in kompromisov, velja za eno bolj kontroverznih znamenj. Je izredno iskren in direkten, čeprav običajno nima slabih namenov. Njegova brutalna iskrenost pa zna hitro prizadeti ali spraviti druge v nelagodje.

Strelec nikoli ne želi namerno škodovati, vendar se redko prilagaja pričakovanjem okolice. Ceni svojo neodvisnost in svobodo, zaradi česar včasih deluje sebično ali nedosegljivo. Po eni strani je zabaven, duhovit in družaben, po drugi pa pogosto izgine ravno takrat, ko odnos postane resen. Zato ga drugi neredko doživljajo kot nekoga, ki se boji odgovornosti. Poleg tega imajo rojeni v tem znaku v življenju pogosto neverjetno srečo, kar pri drugih lahko vzbudi zavist. Zdi se, kot da mu uspeva tudi takrat, ko se ne trudi toliko kot drugi.

Bik

Biki slovijo po toplini, čutnosti in umirjeni energiji, a imajo tudi lastnosti, ki ljudi pogosto spravljajo ob živce. Najbolj znani so po trmi. Ko si bik nekaj zada, zelo težko spremeni mnenje. Potrpežljiv je, vendar v konfliktu pogosto vztraja dlje kot kdorkoli drug. Kot zemeljsko znamenje potrebuje stabilnost in občutek nadzora. V odnosih zna biti zelo ljubeč in zvest, vendar potrebuje veliko časa, preden se popolnoma odpre in zaveže.

Biki so iskreni in neposredni, a svoja čustva skrivajo za mirno zunanjostjo. Zaradi ljubezni do udobja in lepih stvari jih mnogi dojemajo kot materialistične. Čeprav delujejo mirno in razumno, imajo tudi lenobno ter hedonistično plat. Radi uživajo v dobri hrani, udobju in počasnem ritmu življenja. Ljudje se mnogokrat naveličajo njihove počasnosti in nejasnih signalov v odnosih, vendar so biki v resnici veliko bolj občutljivi, kot pokažejo navzven.