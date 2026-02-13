  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ste med njimi: šest najpogumnejših astroloških znakov

So odločni in drzni, na vrhu lestvice so ognjeni znaki.
FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Rawpixel/Gettyimages

FOTO: Okrasyuk/Gettyimages

FOTO: Evgenya Tamanenko/Gettyimages

FOTO: Mauricio Graiki/Gettyimages

FOTO: Oscar Martin/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages
M. Fl.
 13. 2. 2026 | 06:00
4:13
Najpogumnejši astrološki znaki so zaščitniški, neposredni in strastni. Da bi pomagali drugim, se spuščajo tudi v nevarne zaplete. Zagotavljajo občutek varnosti, hkrati so lahko impulzivni in uživajo v adrenalinu. Pogumni znaki z besedami in dejanji pogosto presenečajo, ne obremenjujejo se s tem,  kaj si bodo mislili drugi, in sledijo svojim instinktom. To pa so najpogumnejša znamenja zodiaka.

Oven

Najpogumnejši astrološki znak. Pod vladavino Marsa, planeta bojevnikov, ni težave, ki ji rojeni v tem znaku ne bi bili kos. Oni iščejo izzive in ovire, ki jih vedno premagajo. Radi pokažejo svojo moč, pogosto se namerno znajdejo v težavnih situacijah. Včasih zgolj zato, da bi se dokazali drugim. Ovni so drzni in neustrašni ter se nikoli ne predajo. Iščejo dramatične situacije in konflikte, v katerih dokazujejo in testirajo svoj pogum. Rad tvegajo in se soočajo z izzivi. Lahko so skrbni in spodbudni, a hkrati nemirni in impulzivni. Imajo neustavljivo potrebo po preizkušanju svoje moči.

Strelec

Strelci so optimistični in karizmatični, a tudi neustrašni. Pod vplivom ognja so neodvisni, pogumni in ljubijo svobodo. Čeprav so pogumni, za razliko od ovnov ne iščejo konfliktov. Raje uživajo v življenju, a se ob soočenju s težavami z njimi brez pomisleka spopadejo. Niso zadržani, in četudi se ne sklada z večino, jasno izražajo svoje mnenje. So navdihujoči, čutni in velikodušni, zaradi pogumne narave so tudi trmasti in odločni. So samozavestni in ne čutijo potrebe po dokazovanju. Pogosto so pogumni potniki, ne bojijo se tveganih potovanj. Njihov pogum je povezan z zaupanjem v svojo intuicijo.

Lev

Rojeni v tem znaku radi dramatizirajo in lahko precenjujejo svoje sposobnosti. Ko nekaj obljubijo, se tega držijo. Pogosto se znajdejo v nevarnih situacijah in radi izpadejo junaki. So  naravni voditelji in jih privlačijo poklici, ki zahtevajo javno prisotnost: zabava, politika ali poslovni svet. Pogum pokažejo predvsem v situacijah, kjer so opaženi in dobijo priznanje. V javnosti so pogumni, a zasebno morda ne vedno tako odločni.

Vodnar

Vodnarji so pogumni na svoj način. Kot zračni znak so inovativni in kreativni. Pogum kažejo z intelektualno drznostjo in ne toliko s fizičnimi dejanji. So odločni, neprilagojeni in sledijo svojim notranjim vzgibom. Radi šokirajo in ignorirajo družbene norme. Vodnarji so pogumni, ker govorijo o novih idejah in tehnologijah, ki, ne da bi se obremenjevali s priljubljenostjo, rušijo ustaljeni red.

Kozorog

Kozorogi so pod vplivom zemlje in nedvomno spadajo med pogumne. So odločni, a ne iščejo drame ali priznanja. Pogumni so, ker čutijo odgovornost in se za dobro drugih lotijo težkih nalog. So stabilni, vztrajni in spoštujejo tradicijo. Pogum pokažejo v skritih dejanjih in pri izpolnjevanju neprijetnih dolžnosti. So zaščitniški do družine in doma.

Bik

Biki so pogumni, čeprav svoj pogum pogosto skrivajo. Na prvi pogled se zdijo občutljivi, a če je treba, pokažejo svojo odločnost. Brez zadržkov branijo svoje ljubljene, ne iščejo konfliktov, vendar so pripravljeni na premišljeno tveganje. So vztrajni, močne volje in ne popuščajo pod pritiskom. Čeprav se zdijo mirni, tihi in zadržani, so vztrajni, neustrašni in potrpežljivi pri uresničevanju svojih ciljev ter zvesti svojim sanjam, piše portal astrologify.com.

