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Ste med njimi: štiri astrološka znamenja, ki ne prenesejo kritike

Čeprav je največkrat dobronamerna, ob kritiki rojeni v nekaterih astroloških znakih takoj začnejo protinapad.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 4. 8. 2026 | 06:00
2:32
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Konstruktivna kritika je koristna in spodbudna, vendar se nanjo ne odzivamo vsi enako. Medtem ko jo nekateri sprejmejo kot priložnost za osebno rast, lahko pripadnike določenih astroloških znamenj že najmanjša pripomba močno zmoti. Njihova občutljivost, ponos ali močan značaj jih pogosto spodbudijo, da se takoj postavijo v obrambni položaj ali celo preidejo v protinapad. Po astrologiji so to štiri astrološka znamenja, ki kritiko najtežje prenašajo.

Oven

Ovni so znani po impulzivnosti in hitrih odzivih. Ko začutijo kritiko, se pogosto odzovejo brez daljšega razmisleka ter branijo svoja dejanja. Ne marajo, da jim drugi govorijo, kaj naj storijo, saj zaupajo predvsem lastnemu občutku. Čeprav hitro izbruhnejo, se običajno tudi hitro pomirijo, vendar je njihov prvi odziv pogosto zelo intenziven.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Lev

Levi radi uživajo spoštovanje in priznanje, zato jih kritika velikokrat močno prizadene. Zaradi ponosa in želje po odobravanju so občutljivi na negativne komentarje. Ko se jim zdi, da so napadeni, se pogosto začnejo braniti ali opravičevati svoje ravnanje. Če pa je kritika podana spoštljivo in premišljeno, so jo pripravljeni poslušati in o njej razmisliti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni kritiko doživljajo zelo osebno. Čeprav svojega odziva morda ne pokažejo takoj, si vsako besedo dobro zapomnijo in jo dolgo analizirajo. Njihov odgovor se največkrat kaže v subtilnem, a jasnem protinapadu. Ker ne marajo občutka ranljivosti, se trudijo ohraniti nadzor in prikrivajo prava čustva, a ob kritiki v resnici takoj začno snovati maščevanje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Dvojčka

Dvojčki se na kritiko največkrat odzovejo z besedami: hitro, argumentirano in včasih tudi precej ostro. Ne prenesejo občutka, da jih kdo napačno presoja, ali jih kritizira, zato želijo pojasniti svojo plat zgodbe. Njihova potreba po komunikaciji jih spodbuja, da, namesto da bi si vzeli čas za premislek, odgovorijo takoj. Ko se prvi odziv poleže,  znajo na situacijo pogledati tudi z drugega zornega kota in si priznati, da je bila kritika na mestu, piše T-portal.

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