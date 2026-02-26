  • Delo d.o.o.
Ste med njimi: štiri znamenja zodiaka z izjemno nizkimi merili

Nekatera astrološka znamenja se ne zavedajo, kakšne odnose si zaslužijo.
M. Fl.
 26. 2. 2026 | 06:00
2:45
Pogosto, namesto da bi rojeni v štirih astroloških znakih, počakali na nekoga, ki jih bo resnično spoštoval, cenil in imel rad, prenašajo obnašanje, ki si ga nihče ne zasluži. To so znamenja z najnižjimi merili, ki bi morala začeti zahtevati več, in to že danes.

Tehtnica

Vaša merila so prenizka, ker v drugih hočete videti le najboljše, v vsakem vidite potencial, zato ne opazite resničnega človeka pred vami. Sebi v škodo ste preveč radodarni. Ko se zaljubite, dopuščate skoraj vse in verjamete v moč spremembe. To pa, v veri v dobro, velikokrat čakate zaman in si ne priznate, da si v odnosu, pa naj bo poslovni, intimni ali prijateljski, zaslužite več.

Rak

Vaša merila so nizka, ker se, ko se zaljubite, močno navežete. Nočete, da bi karkoli ogrozilo vaš odnos, saj upate, da ste našli osebo, s katero boste do konca življenja. Izbrancu slepo verjamete tudi, kadar pripoveduje neverjetne zgodbe in nočete niti pomisliti, da ni tako dober, kot menite, da je, in da bi vas lahko prizadeli. Če želite resnično ljubezen in spoštovanje, morate še danes odpreti oči in pogledati resnici v obraz.

Devica

Ste izjemno zaupljivi. Vse vzamete dobesedno, vendar pozabljate, da vsi niso tako iskreni kot vi. Nekateri bi naredili marsikaj, da bi dobili tisto, kar želijo. Partner vam lahko obljublja ves svet, a če njegova dejanja ne sledijo besedam, razmislite, kako dolgo boste še čakali zaman. Je res tako dober ali se le pretvarja? Ne zadovoljite se z drobtinicami, ne pustite se prepričati, da so te vse, kar si zaslužite, in drugim ne dovolite, da bi vas še naprej izkoriščali. Glavo in merila dvignite že danes.

Ribi

Preveč ste prijazni. Vedno znova namenjate druge in tretje priložnosti, saj nočete biti kruti. Pozitivnost vas prepriča, da bo oseba,  tudi če ne kaže nobenega truda v to smer, postala drugačna. Vaša merila so nizka, ker imate veliko srce, kar lahko spremenite: ni kruto, če zahtevate, kar si zaslužite in ni nesramno hrbta obrniti ljudem, ki le izkoriščajo vašo dobroto. Zaslužite si, da vas razvajajo in ljubijo z vsem srcem. Če tega ne dobite, bodite odločnejši in se končno postavite zase, opogumlja portal žena.rs.

