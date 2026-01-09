  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Ste med njimi: štirje znaki, ki se jim letos obetajo veliki zaslužki

Preverite, ali ste med znamenji zodiaka, ki jim bo denar dobesedno padal z neba.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Pixabay
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 9. 1. 2026 | 06:00
5:20
A+A-

Poglejte, katera štiri astrološka znamenja bodo imela letos predvsem zaradi vpliva Venere in Jupitra, ki bosta močno posegla v finančno dogajanje, srečo z denarjem.

Rak

Za rake bo leto 2026 leto največjega finančnega uspeha. Začenjate ga z Jupitrom v svojem znamenju, kar vam prinaša dodatno srečo ter razširjeno energijo na področju želja in ciljev. To bo lahko leto, ko boste prejeli občutno povišico ali napredovanje, ali pa boste končno naredili velik karierni preskok, ki se bo izkazal za še bolj dobičkonosnega, kot ste pričakovali. Denar bo pritekal z vseh strani, še posebej, ko bo radodarni Jupiter okoli 30. junija prešel v vašo drugo hišo prihodkov in premoženja ter v znamenje leva.

Prejšnje naložbe ali prodaje se bodo verjetno obrestovale na začetku fiskalnega leta, povsem mogoče pa je tudi, da boste do življenjsko pomembnega zneska denarja prišli preko loterije ali dediščine. Pametno bo, da začnete ta denar uporabljati tako, da bo delal za vas. Iskanje pravega finančnega svetovalca bo ključno za prihodnji uspeh na področju financ. To obdobje vas bo spodbudilo tudi k razmisleku o vaših prepričanjih glede denarja in lastne vrednosti, saj se boste morali osvoboditi miselnosti varčevanja in stopiti v obilje. Retrogradna Venera sredi jeseni vas bo lahko prisilila k opustitvi nekaterih starih hobijev ali navad, ki ne bodo več skladne z vašim novim, bolj ekskluzivnim življenjskim slogom.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Oven

Leto 2026 bo za ovne veliko leto. Na vrh se boste rojeni v tem znaku prebili, če boste pozorni na to, kam vlagate svoj čas, energijo in sredstva. Če bi si morali zapomniti le eno mantro tega leta, je to verjamem vase. Kot eden najmočnejših igralcev leta boste deležni številnih priznanj in pozornosti, ki jih lahko obrnete sebi v prid. To bo čas, da postanete inovativen vodja, kar pomeni tudi, da stopite na svojo pot in postanete sam svoj šef. Če ste razmišljali o začetku lastnega posla, bo letošnje leto pravo za ta korak. Drugi vas bodo videli kot strokovnjaka ali pomembnega igralca na vašem področju, kar bo zelo koristno pri predstavitvah in zbiranju kapitala delničarjev ali vlagateljev.

Prav tako lahko začnete služiti z umetnostjo ali talenti. Zagon YouTube kanala, nastopi ali predstavitve vašega dela vas bodo izstrelili med zvezde in občutno povečali dobiček. Jupiter bo podpiral vse, kar ustvarite, ko bo 30. junija vstopil v ognjeno znamenje leva. Jeseni bodite previdni pri naložbah. Zaupajte lastnemu občutku in intuiciji glede denarja, če vam kdo obljublja zagotovljen dobiček, raje tecite v nasprotno smer.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Kozorog

Razmišljajte modro in v vse, kar počnete, vnašajte svoje znanje in spretnosti. Čeprav se imate za tradicionalista, razumete, da se morate, če želite biti zares uspešni, prilagoditi spremembam v času. Leto 2026 bo namenjeno ponovnemu premisleku in prestrukturiranju vašega naložbenega portfelja. Pri zaslužku bodite inovativni in o svojem finančnem blagostanju razmišljajte dolgoročno. Če še ne vlagate, bo to še posebej ugodno leto za začetek, predvsem ko bo Jupiter 30. junija vstopil v optimistično znamenje leva in v vaše področje dobičkov ter izgub.

Prvih šest mesecev izkoristite za raziskovanje in spremljanje trgov, tako boste imeli, ko bo čas za ukrepanje,  jasno strategijo. Druga polovica leta prinaša dodatno srečo pri dobitkih, možno je tudi, da boste prejeli dediščino ali nepričakovano izplačilo. Pazite, da vam uspeh ne stopi v glavo, saj bi lahko ob pretirani razsipnosti vaše  bogastvo hitro izginilo. Jeseni bodite taktični in diskretni glede svojih dobitkov in financ.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Imejte blizu prijatelje, saj obstaja velika verjetnost, da bodo finančne in poklicne priložnosti prišle prek vaše mreže ljudi. V prvi polovici leta 2026 delajte na tem, da boste vidni in opaženi. Trenutno je povsem v redu, da stremite k vplivu, saj se bo vsako priznanje, ki ga prejmete, zelo verjetno tudi finančno obrestovalo. Pravi zagon se bo začel, ko bo Jupiter konec junija prešel v znamenje leva. Opazili boste, da vam središče pozornosti prinaša pravo pozicijo za uspeh. Ljudje vam bodo ponujali naložbe, ki bodo močno vplivale na vaš zaslužek, ali pa bodo vplivni posamezniki v vaši panogi prepoznali vašo strokovnost in vas temu primerno tudi plačali.

To bo leto priložnost, da povsem preoblikujete svoj odnos do denarja. Vstopite v ritem prejemanja in zavedanja, da ste vredni vsakega evra. Ko bo vaša vladarica Venera od 3. oktobra do 14. novembra retrogradna, boste dobili priložnost, da na novo zapišete zgodbo zaslužku. To bo obdobje, ki vas bo spodbujalo, da se osvobodite zastarelih ali omejujočih prepričanj o materialnem dobičku, da boste lahko vstopili v obilje, ki vam pripada. Navsezadnje, tehtnice, luksuz obožujete z razlogom.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Štirje astrološki znaki, ki jih v letošnjem letu čakajo težke preizkušnje

Na koncu bo vse poplačano.
8. 1. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ruska astrologinja: to znamenje leta 2026 čakajo radikalne spremembe

Enemu od astroloških znakov se novemu letu obeta kar nekaj preobratov.
7. 1. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Astrološka znamenja, ki bi si letos januarja morala vzeti čas samo zase

Z začetkom novega leta bi nekateri morali več časa nameniti sebi in občutkom.
6. 1. 2026 | 06:00

Več iz teme

horoskopdenarnaložbeinvesticije
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
JELKA GODEC

Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Jelka Godec se je odzvala na zadnje kadrovske spremembe na ortopediji UKC Ljubljana, medtem premier zaupa vodstvu UKC, da bo zagotovilo izvajanje programa ortopedije.
9. 1. 2026 | 09:15
09:10
Novice  |  Svet
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
9. 1. 2026 | 09:10
09:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Balkanci ropali po Obali

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.
9. 1. 2026 | 09:06
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Shana: Ali boste živeli svojo resnico? (Suzy)

Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma topila v svetlobi razumevanja.
9. 1. 2026 | 09:00
08:59
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Viralen trik za pse obnorel splet: poglejte, kaj lastniki po sprehodu počnejo doma

Preprost zimski trik za lastnike psov: kako s kuhinjskim pripomočkom hitro odstraniti sneg z dlake in se izogniti mokrim tlem doma.
9. 1. 2026 | 08:59
08:57
Lifestyle  |  Polet
POZOR, KIDANJE JE LAHKO NEVARNO

Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori.
Miroslav Cvjetičanin9. 1. 2026 | 08:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki