Ste med njimi: štirje znaki, ki se jim letos obetajo veliki zaslužki

Poglejte, katera štiri astrološka znamenja bodo imela letos predvsem zaradi vpliva Venere in Jupitra, ki bosta močno posegla v finančno dogajanje, srečo z denarjem.

Rak

Za rake bo leto 2026 leto največjega finančnega uspeha. Začenjate ga z Jupitrom v svojem znamenju, kar vam prinaša dodatno srečo ter razširjeno energijo na področju želja in ciljev. To bo lahko leto, ko boste prejeli občutno povišico ali napredovanje, ali pa boste končno naredili velik karierni preskok, ki se bo izkazal za še bolj dobičkonosnega, kot ste pričakovali. Denar bo pritekal z vseh strani, še posebej, ko bo radodarni Jupiter okoli 30. junija prešel v vašo drugo hišo prihodkov in premoženja ter v znamenje leva.

Prejšnje naložbe ali prodaje se bodo verjetno obrestovale na začetku fiskalnega leta, povsem mogoče pa je tudi, da boste do življenjsko pomembnega zneska denarja prišli preko loterije ali dediščine. Pametno bo, da začnete ta denar uporabljati tako, da bo delal za vas. Iskanje pravega finančnega svetovalca bo ključno za prihodnji uspeh na področju financ. To obdobje vas bo spodbudilo tudi k razmisleku o vaših prepričanjih glede denarja in lastne vrednosti, saj se boste morali osvoboditi miselnosti varčevanja in stopiti v obilje. Retrogradna Venera sredi jeseni vas bo lahko prisilila k opustitvi nekaterih starih hobijev ali navad, ki ne bodo več skladne z vašim novim, bolj ekskluzivnim življenjskim slogom.

FOTO: Gettyimages

Oven

Leto 2026 bo za ovne veliko leto. Na vrh se boste rojeni v tem znaku prebili, če boste pozorni na to, kam vlagate svoj čas, energijo in sredstva. Če bi si morali zapomniti le eno mantro tega leta, je to verjamem vase. Kot eden najmočnejših igralcev leta boste deležni številnih priznanj in pozornosti, ki jih lahko obrnete sebi v prid. To bo čas, da postanete inovativen vodja, kar pomeni tudi, da stopite na svojo pot in postanete sam svoj šef. Če ste razmišljali o začetku lastnega posla, bo letošnje leto pravo za ta korak. Drugi vas bodo videli kot strokovnjaka ali pomembnega igralca na vašem področju, kar bo zelo koristno pri predstavitvah in zbiranju kapitala delničarjev ali vlagateljev.

Prav tako lahko začnete služiti z umetnostjo ali talenti. Zagon YouTube kanala, nastopi ali predstavitve vašega dela vas bodo izstrelili med zvezde in občutno povečali dobiček. Jupiter bo podpiral vse, kar ustvarite, ko bo 30. junija vstopil v ognjeno znamenje leva. Jeseni bodite previdni pri naložbah. Zaupajte lastnemu občutku in intuiciji glede denarja, če vam kdo obljublja zagotovljen dobiček, raje tecite v nasprotno smer.

FOTO: Pixabay

Kozorog

Razmišljajte modro in v vse, kar počnete, vnašajte svoje znanje in spretnosti. Čeprav se imate za tradicionalista, razumete, da se morate, če želite biti zares uspešni, prilagoditi spremembam v času. Leto 2026 bo namenjeno ponovnemu premisleku in prestrukturiranju vašega naložbenega portfelja. Pri zaslužku bodite inovativni in o svojem finančnem blagostanju razmišljajte dolgoročno. Če še ne vlagate, bo to še posebej ugodno leto za začetek, predvsem ko bo Jupiter 30. junija vstopil v optimistično znamenje leva in v vaše področje dobičkov ter izgub.

Prvih šest mesecev izkoristite za raziskovanje in spremljanje trgov, tako boste imeli, ko bo čas za ukrepanje, jasno strategijo. Druga polovica leta prinaša dodatno srečo pri dobitkih, možno je tudi, da boste prejeli dediščino ali nepričakovano izplačilo. Pazite, da vam uspeh ne stopi v glavo, saj bi lahko ob pretirani razsipnosti vaše bogastvo hitro izginilo. Jeseni bodite taktični in diskretni glede svojih dobitkov in financ.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

Imejte blizu prijatelje, saj obstaja velika verjetnost, da bodo finančne in poklicne priložnosti prišle prek vaše mreže ljudi. V prvi polovici leta 2026 delajte na tem, da boste vidni in opaženi. Trenutno je povsem v redu, da stremite k vplivu, saj se bo vsako priznanje, ki ga prejmete, zelo verjetno tudi finančno obrestovalo. Pravi zagon se bo začel, ko bo Jupiter konec junija prešel v znamenje leva. Opazili boste, da vam središče pozornosti prinaša pravo pozicijo za uspeh. Ljudje vam bodo ponujali naložbe, ki bodo močno vplivale na vaš zaslužek, ali pa bodo vplivni posamezniki v vaši panogi prepoznali vašo strokovnost in vas temu primerno tudi plačali.

To bo leto priložnost, da povsem preoblikujete svoj odnos do denarja. Vstopite v ritem prejemanja in zavedanja, da ste vredni vsakega evra. Ko bo vaša vladarica Venera od 3. oktobra do 14. novembra retrogradna, boste dobili priložnost, da na novo zapišete zgodbo zaslužku. To bo obdobje, ki vas bo spodbujalo, da se osvobodite zastarelih ali omejujočih prepričanj o materialnem dobičku, da boste lahko vstopili v obilje, ki vam pripada. Navsezadnje, tehtnice, luksuz obožujete z razlogom.