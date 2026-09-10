  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Ste med njimi: ta tri znamenja do konca septembra čaka finančni razcvet

September bi lahko bil za nekatera astrološka znamenja mesec velikih finančnih sprememb.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

Dea Greez/Gettyimages FOTO:

Dea Greez/Gettyimages FOTO:

FOTO: Adrian Vidal/gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/gettyimages

FOTO: Aaron Amat/gettyimages

FOTO: Aaron Amat/gettyimages

FOTO: Gettyimages
Dea Greez/Gettyimages FOTO:
FOTO: Adrian Vidal/gettyimages
FOTO: Aaron Amat/gettyimages
M. Fl.
 10. 9. 2026 | 06:00
2:21
A+A-

Pred določenimi predstavniki zodiaka so ta mesec nove poslovne priložnosti, dodaten zaslužek, ugodnejši dogovori, pa tudi možnosti za končno uresničitev finančnih načrtov. Medtem ko bodo morala nekatera znamenja horoskopa skrbneje nadzorovati porabo, tri med njimi do konca septembra čakajo veliko ugodnejše okoliščine, kot so jih bila vajena do sedaj.

Bik

Bikom bi se lahko do konca septembra začeli vračati vloženi čas, trud in potrpežljivost. Odločitve, ki so jih sprejeli, bodo prinesle konkretne rezultate. Možne so nove poslovne ponudbe, dodatni projekti ali drugačne priložnosti za večji zaslužek. Nekateri biki bi lahko dobili ponudbo, ki so si jo že dolgo želeli, drugi bodo morda našli nov način za povečanje svojih prihodkov. Najpomembnejše je, da ne obupajo, če se vse ne zgodi takoj. Prav njihova vztrajnost se bo septembra izkazala za njihovo največjo prednost.

Dea Greez/Gettyimages FOTO:
Dea Greez/Gettyimages FOTO:

Devica

Device bi lahko v drugi polovici septembra končno dočakale priznanje za svoj trud. Njihova organiziranost, odgovornost in sposobnost imeti vse pod nadzorom jim bodo prinesle nove poslovne priložnosti, zanimive projekte ali sodelovanje, ki se bo pozitivno odražalo na njihovem računu. Posebno pozorne naj bodo na pogovore in ponudbe, ki se jim sprva morda ne bodo zdele pomembne. Prav iz na videz običajnega stika se bo morda razvila priložnost za dodaten zaslužek.

FOTO: Adrian Vidal/gettyimages
FOTO: Adrian Vidal/gettyimages

Kozorog

Kozorogi bi lahko do konca septembra občutili veliko finančno olajšanje. Nekateri bodo morda poplačali star dolg ali poravnali večji izdatek, drugi bi lahko končno prejeli denar, na katerega čakajo že dlje časa. Možen je dogovor, ki jim bo prinesel večjo finančno varnost. Zanje je zdaj ključno, da ne sprejemajo impulzivnih odločitev. Njihova sposobnost dolgoročnega razmišljanja jim bo prinesla veliko več koristi kot želja po hitrem zaslužku. September jim bo zagotovil občutek, da imajo svoje finance končno spet pod nadzorom, piše Zadovoljna.rs.

FOTO: Aaron Amat/gettyimages
FOTO: Aaron Amat/gettyimages

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tri astrološka znamenja, ki se najbolj iskreno veselijo uspeha drugih

V svetu, v katerem se uspeh pogosto meri in spreminja v tekmovanje, obstajajo ljudje, ki se iskreno razveselijo, ko komu, ki jim je blizu, uspe doseči cilj.
8. 9. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tri astrološka znamenja, ki jim letošnja jesen prinaša izjemno srečo

Okoliščine bi se lahko nepričakovano obrnile njim v prid.
4. 9. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
KARIERA

Zvezde obljubljajo napredovanje: ta štiri nebesna znamenja čaka poslovni preobrat

Lahko jih čaka napredovanje ali dolgo pričakovano priznanje za ves trud.
3. 9. 2026 | 21:48

Več iz teme

horoskopastrologijadenarseptember
ZADNJE NOVICE
07:52
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIVI PRIMER

V hiši skrivali 16 otrok, nekateri niso znali govoriti: dedek ni sposoben za sojenje (VIDEO)

V ameriški zvezni državi Ohio so v hiši v pretresljivih razmerah našli 16 otrok, nekateri med njimi naj ne bi znali niti govoriti.
10. 9. 2026 | 07:52
07:51
Šport  |  Tekme
DIRKA PO ŠPANIJI

Vuelta se odloča: kronometer v 18. etapi bo razkril, kakšne možnosti ima Primož Roglič

Njegova naloga je vse prej kot enostavna.
Miha Hočevar10. 9. 2026 | 07:51
07:46
Novice  |  Svet
NOVA TRUMPOVA IDEJA

Še en nor predlog Trumpa, to obljublja vsakemu polnoletnemu Američanu (VIDEO)

Kako namerava obljubo izpolniti, ni pojasnil, v dvorani v Dallasu pa je za svojo idejo prejel bučen aplavz.
10. 9. 2026 | 07:46
07:40
Novice  |  Slovenija
PREKMURSKA JE BILA PRVA NA JAPONSKEM

Festival slovite mesnine in sladice napolnil središče Murske Sobote (FOTO)

Najboljšim prekmurskim šunkam in gibanicam so podelili priznanja.
Oste Bakal10. 9. 2026 | 07:40
07:29
Novice  |  Slovenija
IZ OSEBNE IZKUŠNJE JE NASTALA METODA

Z dna se je Hermina povzpela med najboljše: svojo metodo predstavila pred 20.000 ljudmi

Psihologinja Hermina A. Nur je nasilje znala preliti v znanje. Z lastno metodo Kognim ji je uspelo med kar 5000 prijavljenimi.
Gordana Stojiljković10. 9. 2026 | 07:29
07:22
Novice  |  Slovenija
JADRANSKO MORJE

Morje se spreminja pred našimi očmi: ker se vse bolj segreva, se širijo nove, invazivne vrste

Ribolov, školjkarstvo in turizem se bodo morali prilagajati novim razmeram.
Janez Mužič10. 9. 2026 | 07:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki