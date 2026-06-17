Ste med njimi? Ti astrološki znaki živijo najdlje

Ali zvezde lahko razkrijejo kaj o naši vitalnosti in dolgoživosti? Čeprav na dolžino življenja najbolj vplivajo genetika, življenjske navade in življenksi slog, astrologi verjamejo, da je lahko tudi datum rojstva povezan z določenimi lastnostmi, ki prispevajo k bolj zdravemu in stabilnemu ter s tem daljšemu življenju. Po astroloških razlagah nekatera znamenja zodiaka premorejo vrline, kot so disciplina, mirnost in odgovornost, zaradi katerih imajo boljše predispozicije za dolgo življenje.

Kozorog

Kozorogi veljajo za eno najbolj discipliniranih znamenj zodiaka. Njihova potreba po redu in organizaciji se pogosto odraža tudi v načinu, kako skrbijo zase. Ne marajo kaotičnega življenjskega sloga, trudijo se ohranjati rutino in večinoma razmišljajo dolgoročno. Njihova vztrajnost in sposobnost, da ostanejo zbrani tudi v stresnih situacijah, vsaj v določeni meri prispevata k bolj uravnoteženemu življenju. Astrologi jih pogosto opisujejo kot osebe, ki s starostjo postajajo vse bolj stabilni in modri, prav ta življenjska umirjenost naj bi bila z vidika dolgega življenja njihova velika prednost.

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Devica

Device so znane po tem, da so zelo pozorne na podrobnosti, kar se pogosto povezuje tudi s skrbjo za zdravje. Pripadniki tega znamenja radi obvladujejo svoje navade, pazijo na prehrano in pogosto hitreje opazijo spremembe, ki jih drugi spregledajo. Njihova analitičnost jim pomaga, da se, ko nekaj ni v ravnovesju, pravočasno odzovejo. Niso nagnjene k pretiravanju in praviloma iščejo ravnotežje med obveznostmi, počitkom ter vsakdanjim življenjem.

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Bik

Biki so sinonim za stabilnost, uživanje v majhnih stvareh in potrebo po mirnem življenju. Čeprav se radi razvajajo z dobro hrano in udobjem, astrologi menijo, da običajno poznajo meje. Ustrezajo jim bivanje v naravi, rutina in občutek varnosti, kar jim pomaga ohranjati tako čustveno kot fizično ravnovesje. Zanje velja, da niso ljubitelji nepotrebnih tveganj in nenadnih sprememb, temveč raje izbirajo počasnejši ritem in življenje brez velikih pretresov, vse to pa pripomore tudi k daljši življensko dobi, piše portal Žena.rs.