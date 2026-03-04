  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ste med njimi: ti trije astrološki znaki so v postelji pravi čarovniki

Rojene v nekaterih astroloških znakih krasi posebna erotična energija.
M. Fl.
 4. 3. 2026 | 06:00
3:07
A+A-

Astrologija ponuja zabavne, a tudi zanimive vpoglede v naša intimna nagnjenja, vključno s tem, kateri astrološki znaki so najbolj strastni in oddajajo močno erotično energijo. Vsak posameznik ima svoje načine, kako se povezuje in kaže bližino, a nekateri, ko gre za seks posebej izstopajo. Seveda seksualna energija in privlačnost nista odvisni samo od astrološkega znaka, na to vplivajo osebne izkušnje, značaj, komunikacija in kakovost odnosa med dvema partnerjema. Kljub temu je zabavno preveriti, kateri astrološki znaki slovijo kot pravi čarovniki med rjuhami, razkriva jih Glossy.rs.

Škorpijon

Na vrhu večine seznamov strastnih znakov je škorpijon, znamenje, ki ga astrologija izpostavlja za enega najbolj erotičnih v celotnem zodiaku. Škorpijoni so znani po močni energiji in globoki čustveni povezanosti, njihova seksualnost ni površna ali rutinska, temveč intenzivna in polna presenetljivih prijemov. Ne želijo le bežnih trenutkov strasti, temveč globoko povezavo s partnerjem, ki vključuje telo in um. Njihova predanost intimnosti je skoraj mistična, rojeni v tem znaku  obvladajo subtilno igro zapeljevanja in velikokrat se zdi, kot bi znali brati želje partnerja. Poleg tega njihova strastna narava pogosto spodbuja iskreno in globoko komunikacijo, kar še dodatno krepi intimno vez.

Oven

Drugi astrološki znak, ki ga pogosto označujejo kot zelo energičnega v postelji, je oven, ognjeno, impulzivno znamenje, ki ga vodi planet Mars. Rojeni v njem nimajo potrpljenja za počasno približevanje, želijo akcijo, vznemirjenje in tako v vsakdanjem življenju kot v spalnici radi prevzemajo vodstvo. Njihova strast je neposredna in energična, v ljubezenskih odnosih so pogosto dominantni. Poleg tega so spontani, kar intimnim trenutkom z njimi daje nepredvidljivo vznemirjenje. Energija ovna privlači partnerje, ki cenijo pogum in odločnost, hkrati zna, ko je čas za bližino, pokazati nežnost. Njegova seksualna narava je kombinacija moči, vzdržljivosti in strastne igre, ki ustvarja nepozabne trenutke.

Bik

Medtem ko sta škorpijon in oven zelo intenzivna, je bik pogosto opisan kot najbolj čuten astrološki znak. V njem rojeni posamezniki uživajo v dotikih, vonjih, dolgih predigrah in fizičnem stiku. Za bike seks ni zgolj fizični akt, temveč aktivacija vseh čutov. Poleg tega cenijo stabilnost in intimnost, kar pomeni, da njihovi ljubezenski odnosi temeljijo na zaupanju in vzajemnem spoštovanju. S sposobnostjo opaziti majhne podrobnosti in odzive partnerja pričarajo globoko in čutno izkušnjo. Senzualnost bikov se kaže tudi v tem, da znajo ustvariti mirno in prijetno okolje, kjer se oba partnerja lahko popolnoma predata užitku.

Več iz teme

erotikaastrološki znakiodnosiastrologija
