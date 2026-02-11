  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Ste med njimi: to so najpametnejši astrološki znaki

Astrologija vpliva tudi na naše intelektualne sposobnosti.
FOTO: Maryviolet/Gettyimages

FOTO: Maryviolet/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Maryviolet/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 11. 2. 2026 | 06:00
4:06
A+A-

Ljudje se med seboj razlikujemo po stopnji in vrsti inteligence: od povprečne do izjemno visoke, celo genialne. Nekateri posamezniki pa znova in znova presenečajo s svojo bistrostjo, hitrim razmišljanjem in sposobnostjo biti vedno korak pred drugimi. Po mnenju astrologije na način razmišljanja in izražanja inteligence vpliva tudi astrološki znak. Ne gre zgolj za klasično intelektualno sposobnost, temveč za čustveno inteligenco, intuicijo, analitično razmišljanje in sposobnost razumevanja drugih. Nekateri izstopajo po izjemnem spominu in logiki, drugi pa po tem, da natančno zaznajo razpoloženje okolice in vedo, kako se drugi počutijo v vsakem trenutku.

Astrologi menijo, da imajo nekatera znamenja zodiaka na teh področjih naravno prednost in da pri njih inteligenca še kako izstopa. Kateri astrološki znaki torej veljajo za najbolj briljantne?

Dvojček: analitična inteligenca

Dvojčki slovijo po izjemni miselni ostrini in stalni želji po učenju. Čeprav že po naravi vedo veliko, jih radovednost nenehno žene k pridobivanju novih znanj. Njihova izrazita osredotočenost na podrobnosti jim pogosto omogoča, da opazijo tisto, kar drugim uide. So pravi analitiki, ki hitro povezujejo informacije in razumejo zapletene situacije. Če želijo nekoga prehiteti, jim to praviloma tudi uspe. Dvojčki veljajo za najbolj inteligentne med astrološkimi znaki, zato jih nikakor ne gre podcenjevati. Njihov um je vedno aktiven, usmerjen v reševanje težav, iskanje optimalnih rešitev in v lovu na intelektualne izzive.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vodnar: logična in inovativna inteligenca

Vodnarji izstopajo po svoji sposobnosti logičnega razmišljanja in inovativnosti. Pogosto vidijo rešitve in povezave, ki jih drugi ne zaznajo. Tudi v napetih situacijah znajo ostati mirni, objektivni in nepristranski, saj stvari ne jemljejo osebno. Njihov fokus je vedno usmerjen v dolgoročne cilje. So nepredvidljivi, zato je težko uganiti, kakšen bo njihov naslednji korak. Ko se odločijo za akcijo, je ta ne le nepričakovana, temveč pogosto tudi zelo učinkovita. Vodnarji so mojstri povezovanja idej in ustvarjanja novih konceptov, zato med astrološkimi znaki veljajo za napredne mislece.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Škorpijon: čustvena inteligenca

Škorpijoni so znani po izjemni osredotočenosti in strateškem razmišljanju. Ko si nekaj zamislijo, skrbno oblikujejo načrte in taktike, s katerimi dosežejo cilje. Njihova močna čustvena inteligenca jim omogoča, da razumejo druge in jih znajo tudi motivirati. Pogosto so zelo iskreni, včasih celo preveč in veliko časa preživijo v razmišljanju in analiziranju dogajanja okoli sebe. Do tujcev so nekoliko zadržani ali hladni, prijateljem pa so zvesti za vsako ceno. Sarkazem je pogosto njihov zaščitni znak. Čeprav so na prvi pogled mirni in neopazni, premorejo izjemen talent za prepoznavanje skritih motivov drugih, zaradi česar so pogosto v prednosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Strelec: jezikovna inteligenca

Že kratek pogovor s strelcem razkrije njegovo intelektualno širino. Rojeni v tem znaku so odprti, samozavestni in imajo močan občutek za prav in narobe. Njihova jezikovna spretnost jim omogoča, da zlahka izražajo misli in prepričujejo ter navdušujejo sogovornike. Če kdo dvomi o njihovem znanju, hitro dokažejo, kako inteligentni so. Združujejo šarm, prijaznost in bistrost, kar mnoge preseneti. Ker jih zanimajo različne kulture, teme in življenjske izkušnje, je njihovo obzorje široko, znanje pa bogato. Med astrološkimi znaki izstopajo kot odlični govorci in misleci, piše Miss zdrava.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Prihaja denarni cunami: ti astrološki znaki bodo v letu 2026 obogateli

Po astroloških razlagah leto 2026 prinaša velike spremembe, nekateri astrološki znaki pa lahko pričakujejo posebej ugodno obdobje.
9. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Konec februarja: veliko olajšanje za tri astrološke znake

Do konca februarja 2026 se bo življenje treh astroloških znamenj občutno izboljšalo.
6. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

V teh znakih rojene ženske vrhunec življenja doživijo po petdesetem letu

Potem ko srečajo Abrahama, jih povsod spremlja sreča.
5. 2. 2026 | 06:00

Več iz teme

horoskopinteligencaastrološki znaki
ZADNJE NOVICE
07:50
Novice  |  Slovenija
DOLGOLETNA TRADICIJA

V veselem pričakovanju, Vranarji obljubljajo višje plače in več dopusta (FOTO)

Pust na Vranskem je podprl tudi dr. France Prešeren. V veselem pričakovanju enega najprepoznavnejših dogodkov Savinjske doline.
Darko Naraglav11. 2. 2026 | 07:50
07:41
Novice  |  Slovenija
IZJEMNO ODKRITJE NA KRASU

Izjemno odkritje, ujeli so po sto jelenov in se zabavali (FOTO)

Slovenska arheologa sta se podpisala pod izjemno odkritje. Naši predniki so živali zvabili v past in imeli presežke hrane.
Beti Burger11. 2. 2026 | 07:41
07:29
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ LET ZAPORA MU GROZI

58-letnik iz Kopra je z revolverjem med slavjem ustrelil žensko

Praznoval je prihod novega leta. Na njegovem domu so našli več kosov legalnega orožja.
Moni Černe11. 2. 2026 | 07:29
07:20
Premium
Novice  |  Slovenija
ALARMANTNE ŠTEVILKE

Odrasli pri pediatrih, dojenčki pa so brez: 20.406 otrok brez osebnega zdravnika

Nedostopnost je lahko kršitev ustavne pravice do zdravstvenega varstva. Problematična je zlasti neenakomerna regijska razporeditev specialistov.
Barbara Hočevar11. 2. 2026 | 07:20
07:09
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKA NOVOST

S prevozi na klic rešujejo zadnje kilometre, Suzana Tajnik razložila koncept novosti

Država bo mrežo javnega prometa dopolnila z veliko novostjo. A ta ne bo nekakšna oblika taksi službe, kot si marsikdo predstavlja.
Simona Fajfar11. 2. 2026 | 07:09
07:08
Lifestyle  |  Polet
ZIMSKA TEŽA

Koliko kilogramov sme izgubiti športni rekreativec?

To so meje, ki jih ne smete preseči pred tekmovanjem.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 07:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki