HOROSKOP

Ste med njimi: tri astrološka znamenja z izjemno mentalno močjo

Prenašajo najtežje življenjske udarce in se vrnejo še močnejši, kot so bili prej.
M. Fl.
 28. 1. 2026 | 06:00
Astrologija razkriva, da se določena znamenja zodiaka ponašajo z naravno notranjo močjo, ki jim pomaga pri spopadanju s krizami, iz katerih izstopajo še močnejši. Njihova odločnost in samozavest pogosto navdihujeta druge, da se, čeprav se srečajo z nemogočimi situacijami, ne predajo. Ne iščejo kratkih rešitev ali lahkih poti, zanašajo se na vztrajnost in trud, s katerima premagajo vse izzive, piše portal žena.rs in niza znamenja z izjemno mentalno močjo.

Škorpijon

Škorpijoni so mojstri premagovanja kriz. Zaradi vpliva Plutona premorejo veliko vztrajnosti in odločnosti. Ko se soočijo z življenjskimi težavami, ostanejo mirni in imajo vse pod nadzorom, delujejo stabilno ter neupogljivo. Zaradi sposobnosti skrivanja notranjih bojev pri drugih zbujajo veliko občudovanja. Škorpijoni ne bežijo pred izzivi, nasprotno, z njimi se z vso silo soočijo. Ko jih življenje postavi na preizkušnje, se ne predajo, temveč zaradi njih postanejo močnejši. Imajo sposobnost, da si po padcih  hitro opomorejo in se ponovno dvignejo, še odločnejši kot prej. Njihova naravna intuicija jih vodi skozi temne trenutke, v težavah znajo prepoznati priložnosti. Ne dopuščajo, da jih negativni občutki ovirali, te uporabijo kot gorivo za osebno rast. Zaradi te notranje moči lahko škorpijoni premagajo tudi največje življenjske preizkušnje.

Devica

Device izstopajo s svojo hladnokrvno logiko in racionalnim pristopom k reševanju težav. Redko se prepustijo paniki in vedno iščejo najboljše rešitve. Ko se srečajo z ovirami, analizirajo zadeve, pripravijo načrt in premišljeno ukrepajo, kar jim omogoči, da brez nepotrebnega stresa premagajo težave. Zaradi natančnosti in pragmatičnega pristopa ne zapravljajo časa za nepotrebne skrbi. Čeprav so pogosto obremenjene s podrobnostmi, tudi v kaotičnih trenutkih ostanejo mirne. Ta sposobnost ohranjanja mirnosti jim pomaga, da so vedno pripravljene na izzive. Ko device naletijo na ovire, jih sprejmejo kot izziv, ki ga je treba razvozlati, in ne kot neuspeh. Njihova sposobnost za vsako ceno ostati osredotočene in organizirane, jim omogoča, da se vedno znova dvignejo, ne glede na to, kako težke se zdijo okoliščine.

Kozorog

Kozorogi v sebi združujejo disciplino in mentalno trdnost. Ta zemeljski znak ohranja hladno kri tudi v kriznih trenutkih in redko pokaže kakršno koli šibkost. Notranja moč in sposobnost obvladovati življenje rojenim v znamenju kozoroga omogočata, da se z izzivi spopadajo na dostojen in učinkovit način. So neverjetno vztrajni, saj se zavedajo, da se prava rast zgodi šele s premagovanjem težav. Obvladovanje lastnih čustev in ciljev jim daje prednost, saj niso podvrženi vplivu zunanjih dejavnikov in  ostajajo trdni v svojih prepričanjih. Njihova mentalna moč se izraža tudi v njihovi vztrajnosti. Vedo, da uspeh ni odvisen od hitrih rezultatov, ampak od doslednosti, in so pripravljeni premagovati vse ovire, ki jim pridejo na pot. Zaradi tega so zelo spoštovani in pogosto voditelji, saj se, tudi ko drugi obupajo, znova vedno dvignejo nad vse težave in jih uspešno premagajo.

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Prihaja prvi retrogradni Merkur letos: kaos za štiri astrološke znake

Prvi retrogradni Merkur v letu 2026 bo trajal od konca februarja do sredine marca.
27. 1. 2026 | 06:00
Photo
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ti znaki zodiaka hitro hitro navežejo stike in ustvarijo trdna prijateljstva

Preverite, ali je vaš znak med njimi.
23. 1. 2026 | 22:02

07:29
Novice  |  Svet
PARNIK BO DOBIL SPOMENIK

Na Reki zbirajo donacije za spomenik ladji, ki je rešila 705 življenj s Titanika

Na njenem krovu je bila večina posadke Hrvatov. Tudi Reka hrani kanček spominov na usodno noč Titanika.
28. 1. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
GLOBE OD 150 DO 400 EVROV

V veljavi novi zakon! Višje globe za povzročanje hrupa, huliganstvo, beračenje

Velja zakon o varstvu javnega reda in miru.
28. 1. 2026 | 07:21
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKO JE PREKOLESARIL

Kolo za birmo je Alešu spremenilo življenje

Aleš Juvanc je prekolesaril že 100 držav na šestih celinah. Za takšne podvige je potrebnega veliko odrekanja.
Ajda Janovsky28. 1. 2026 | 07:14
07:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako zakonca Novak kuhata danes: Vsaka generacija naj si sama nadeva svoje paprike

Novakovi vsak dan sedejo k skupnemu poznemu kosilu, včasih ga pripravijo že odrasli otroci; Valentina obožuje ješprenjevo in ajdovo kašo, Luka pašto s paradižnikovo omako.
Alenka Kociper28. 1. 2026 | 07:05
06:55
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZVEDENSKO MNENJE

Sojenje preobratov: ribniški župan Samo Pogorelc ni bil huje poškodovan

Tako izhaja iz novega izvedenskega mnenja na sojenju Leonardu in Arsenu Novaku.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 06:55
06:25
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Alenka Tetičković bo iskala moža

Energična igralka se bo znašla sredi zmešnjave čustev.
28. 1. 2026 | 06:25

