HOROSKOP

Ste med njimi: trije astrološki znaki, ki jim bo do božiča šlo vse od rok

Začetek novembra za nekatere astrološke znake prinaša veliko olajšanje in trem od njih bo do božiča vse teklo kot namazano.
M. Fl.
 6. 11. 2025 | 06:00
3:05
A+A-

Njihove želje, načrti in sanje ne bodo več le ideje, postajali bodo resničnost, in to na najlepši možen način. Kdo so srečneži, razkriva Zadovoljna.hr.

Bik

Biki so bili vse leto potrpežljivi in vzdržljivi. Mrk v njihovem znamenju, ki je nastopil že konec  oktobra, je prinesel dokončno zaprtje težkega poglavja, tistega, ki je od njih zahtevalo pogum in čustveno zrelost, njim v prid govori tudi energija novembrske polne lune v njihovem znaku.

Od začetka novembra že čutijo, da se tla pod njihovimi nogami končno umirjajo. Ugodna položaja Jupitra in Urana prinašata finančne priložnosti, priznanje na delu in notranji občutek varnosti, ki so ga do sedaj pogrešali.

To je obdobje, ko bo začelo vse, kar so počasi in vztrajno gradili, kazati sadove. Do božiča bodo mnogi biki prejeli konkretne potrditve svojega truda: povišico, novo pogodbo, selitev v sanjski dom ali preprosto občutek miru in stabilnosti.

Škorpijon

Škorpijoni so zadnje mesece doživljali intenzivno preobrazbo. Zdaj, ko skozi njihov znak potujeta Sonce in Mars, znova čutijo moč, strast in prevzemajo nadzor nad svojim življenjem. Po obdobju introspekcije in odpovedovanja prihaja čas, ko bodo spoznali, zakaj so morali skozi vse preizkušnje.

Jesen in zima jim prinašata občutek zmagoslavja: kot bi končno osvojili pomembno življenjsko lekcijo in so zdaj pripravljeni uživati sadove svojega dela.

Do božiča bodo izžarevali magnetno privlačnost in samozavest, ki bosta vrata odprli tako poslovnim priložnostim kot ljubezenskim iskricam.

Mnogi, rojeni v tem znaku, bodo zaprli vrata preteklosti in v prihodnost odprli nova, trdnejša in zrelejša. Njihova moč bo izvirala iz dejstva, da so preživeli nevihto in so iz nje prišli modrejši. Usoda jim bo vrnila vero vase in v ljubezen.

Riba

Ribe, ki pogosto živijo med domišljijo in resničnostjo, dobivajo priložnost združiti ta dva svetova.  

Astrološka zaveznika rib, Neptun in Venera, ustvarjata energijo, ki jim pomaga jasno prepoznati svoje resnične želje in se jim približati brez strahu.

Po obdobju dvomov in zazrtja vase konec leta ribam  prinaša pomiritev in občutek, da ima vse v življenju svoj namen.

Do božiča bodo začutile nov zagon in vero v svoje sanje, prav ta vera se jim bo obrestovala. Njihova intuicija bo izjemno močna, zato jih bo vodila k pravim ljudem, priložnostim in dogodkom.

Mnoge čakajo nova ljubezen, ustvarjalni projekti ali potovanja, ki jim bodo razširila obzorja.

Njihova prava čarovnija je v veri,  da vesolje vedno ve, kdaj je pravi trenutek za uresničitev želja.

Več iz teme

horoskopastrološki znakinapoved
