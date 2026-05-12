Ste med njimi: trije čustveno najbolj inteligentni astrološki znaki

Medtem ko nekateri težko prepoznajo, kdaj nekdo potrebuje podporo, obstajajo tudi taki, ki skoraj instinktivno začutijo razpoloženje drugih. Za to, da vedo, da nekaj ni v redu je dovolj že ton glasu ali majhna sprememba v vedenju. To sposobnost, torej zmožnost razumevanja lastnih čustev in občutkov drugih imenujemo čustvena inteligenca. Takšne osebe pogosto znajo umiriti napete situacije, nuditi oporo in najti prave besede ob pravem času. Astrologi menijo, da imajo nekateri astrološki znaki posebej izrazito čustveno inteligenco, med njimi najbolj izstopajo naslednji trije.

Rak

Raki veljajo za enega najbolj čustvenih in skrbnih astroloških znakov. Hitro, tudi če to skuša prikriti, opazijo, da je nekdo žalosten, zaskrbljen ali prizadet. Rojeni v tem znamenju, imajo močno potrebo po tem, da zaščitijo svoje bližnje in jim nudijo občutek varnosti. Prav zato jim prijatelji in družinski člani pogosto zaupajo svoje najintimnejše skrivnosti, saj vedo, da pri njih ne bodo naleteli na obsojanje. Raki so tudi zelo predani poslušalci in neredko postanejo čustvena opora celotnemu krogu ljudi okoli sebe.

FOTO: Adie Bush/Gettyimages

Riba

Ribe imajo izjemno sposobnost zaznavanja razpoloženja in energije ljudi okoli sebe. Praviloma intuitivno začutijo, da nekdo trpi ali preživlja težko obdobje. Njihovo sočutje pride posebej do izraza v komunikaciji, saj zelo pazljivo izbirajo besede in se trudijo, da nikogar ne prizadenejo. Drugi jih velikokrat doživljajo kot osebe, ki znajo poslušati in razumeti brez dolgih razlag. Poleg tega so ribe zelo sočutne in pogosto, tudi kadar same preživljajo zahtevno obdobje, pomagajo drugim.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Tehtnica

Tehtnice slovijo po tem, da znajo v odnosih ohranjati mir in harmonijo. Zelo dobro rešujejo konflikte in pogosto umirijo napetosti, še preden se te razvijejo v resen spor. Pozorno opazujejo ljudi okoli sebe in hitro opazijo, kadar se nekdo počuti zapostavljenega, prizadetega ali neprijetno. Zaradi tega v družbi ali družini velikokrat prevzamejo vlogo mirovnika. Tehtnice imajo še naraven občutek za pravičnost, zato si vedno prizadevajo razumeti obe strani zgodbe in poiskati ravnovesje, piše portal Žena.rs.