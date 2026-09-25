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Ste med njimi: trije najbolj vase prepričani astrološki znaki

Rojeni v nekaterih znakih zodiaka vedno igrajo po svojih pravilih.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Rawpixel/Gettyimages

FOTO: Rawpixel/Gettyimages

FOTO: Milan Markovic/Gettyimages

FOTO: Milan Markovic/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Rawpixel/Gettyimages
FOTO: Milan Markovic/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 25. 9. 2026 | 06:00
2:22
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Lahko prisluhnejo nasvetu in razmislijo o mnenju drugih, vendar hočejo zadnjo besedo vedno imeti sami. Pripadniki teh treh astroloških znamenj še posebej cenijo neodvisnost in le stežka dovolijo, da bi jih pritisk okolice odvrnil od tega, kar so si zadali.

Oven

Oven, preden se nečesa loti, nima veliko potrpljenja za čakanje na dovoljenje drugih. Ko si nečesa želi, ko nekaj načrtuje, hoče to, čeprav ga drugi prepričujejo, da njegova ideja ni najboljša, takoj udejanjiti. Nasvete posluša, a ravna po svoje. Včasih raje stori napako, ker je sledil lastnemu občutku, kot bi uspel zato, ker je ravnal tako, kot mu je naročil nekdo drug. Njegova odločnost deluje kot trma, vendar se oven za nobeno ceno ne bi odpovedal občutku, da svoje življenje upravlja sam.

FOTO: Rawpixel/Gettyimages
FOTO: Rawpixel/Gettyimages

Vodnar

Vodnarju ni posebej pomembno, ali se njegova izbira ujema s tem, kar večina šteje za pričakovano. To astrološko znamenje ceni individualnost in pogosto, namesto da bi sledilo nečemu samo zato, ker to počnejo vsi drugi, namenoma izbere svojo pot. Lahko mu razložite, zakaj bi vi ravnali drugače, vendar ga boste, če se je že odločil, kaj je zanj smiselno, težko prepričali, da bi ravnal drugače. Za svoje ideje niti takrat, ko jih drugi sprva ne razumejo, ne potrebuje zunanje potrditve. Veliko raje ostaja zvest sebi, kot da bi se za vsako ceno prilagajal drugim in njihovim pričakovanjem.

FOTO: Milan Markovic/Gettyimages
FOTO: Milan Markovic/Gettyimages

Škorpijon

Škorpijon zelo previdno izbira, čigavo mnenje bo vzel resno, njegovo zaupanje si je treba prislužiti. Nasvet osebe, ki jo ceni posluša, vendar tudi takrat ne sledi slepo vsemu, kar mu je bilo rečeno. Ko sprejme odločitev, ga je težko pripraviti do tega, da bi jo zaradi pritiska, prepričevanja ali poskusov vzbujanja občutka krivde, spremenil. Bolj, ko ga nekdo skuša nadzorovati, odločneje brani svojo pravico ravnati tako, kot meni, da je prav. Škorpijon morda svojih načrtov ne bo vnaprej zaupal vsem, a to ne pomeni, da še ni zelo dobro razmislil o tem, kaj bo storil, piše T- portal.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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