HOROSKOP

Ste med njimi: za tri znamenja bo leto 2026 leto finančnih priložnosti

Na njihove račune se bo stekalo veliko denarja.
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Gettyimages 

FOTO: Dea Greez/Gettyimages
M. Fl.
 31. 12. 2025 | 06:00
2:56
A+A-

Prihajajoče leto trem astrološkim znakom prinaša izjemne finančne priložnosti. Denar bo k njim prihajal kar sam, pogosto kot rezultat majhnih vsakodnevnih navad. Ključ do trajnega finančnega uspeha bo modro upravljanje sredstev in prepoznavanje priložnosti. Kateri so ti znaki, napoveduje zena.rs.

Rak

Za rake se bo leto 2026 začelo izjemno intenzivno. Do julija bo v njihovem znamenju, Jupiter, planet obilja in denarja, kar jim bo zagotovilo več samozavesti, priložnosti in finančno rast. To bo idealen čas za začetek novega posla, povečanje prihodkov ali zagon lastnega projekta. Po 30. juniju bo Jupiter prešel v njihov drugi finančni sektor, kar bo sprožilo obdobje stabilne in dolgoročne denarne rasti. Denar se bo na njihov račun stekal hitreje kot običajno: po zaslugi višje plače, investicij in premišljenih odločitev. Poleg tega se jim bodo ponudile priložnosti za osebno rast in izobraževanje, ki bodo dolgoročno vplivale na njihove finančne izbire. Raki, ki se bodo v karieri odločili za pogumne korake, bodo v prihajajočem letu dosegli oprijemljive rezultate.

FOTO: Gettyimages
Dvojčki

V prvi polovici leta 2026 bodo dvojčki vstopili v eno najugodnejših finančnih obdobij zadnjih let. Jupiter bo do poletja prehajal skozi njihovo drugo hišo dohodka, kar jim bo prineslo povišice, dodatke in nove vire zaslužka. Če bodo iskali bolje plačano delo ali razmišljali o dodatni dejavnosti, bo to pravi trenutek. Posebej ugodno obdobje bo med 19. majem in 13. junijem, ko se bo Jupitru pridružila Venera, kar bo skoraj zagotovo prineslo finančni dobiček ali pomembno poslovno priložnost. Odprle se jim bodo tudi možnosti za sodelovanja in partnerske projekte, ki bodo prinašali dodatne prihodke. Dvojčki, ki bodo vztrajali pri svojih idejah in vlagali v razvoj svojih veščin, bodo občutili rast tako na finančnem kot osebnem področju.

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages
Lev

Po 30. juniju 2026 se bo za leve začelo zlato leto. V njihovo znamenje bo vstopil Jupiter in jim prinesel srečo, širjenje priložnosti ter močno osebno privlačnost. Opazni bodo, cenjeni in pripravljeni na velike korake, bodisi z ustanovitvijo lastnega podjetja, spremembo kariere ali z začetkom ambicioznih projektov. To leto bo ugodno tudi za gradnjo osebnega ugleda in širjenje mreže poznanstev, kar bo dolgoročno vplivalo na njihovo finančno stabilnost. Levi, ki bodo znali izkoristiti svojo energijo in samozavest, bodo lažje dosegali cilje in uspešno premagovali izzive v poslovnem svetu.

FOTO: Gettyimages 
Več iz teme

horoskopastrološki znakifinančni uspehleto 2026
