Ste med njimi: znamenja, ki so na pragu usodnih sprememb

Težke preizkušnje, ljubezenska razočaranja in občutek, da se nikamor ne premaknejo, bodo po napovedih astrologinje Amy Demure za rojene v štirih astroloških znakih kmalu preteklost. V naslednjem pol leta se jim napoveduje obdobje velikih preobratov, novih priložnosti in dolgo pričakovanih življenjskih sprememb. Kateri so ti znaki, povzema portal Your Tango.

Oven: čas, da prenehate pristajati na manj, kot si zaslužite

Ovni bodo v prihodnje pol leta začutili, da zapreke, ki so jih dolgo ovirale na poti do uspeha, počasi izgubljajo svojo moč. Namesto da bi se zadovoljili z nečim, kar jih ne osrečuje, bodo začeli jasneje prepoznavati svoje sposobnosti in se boriti za tisto, kar si resnično želijo. Posebej pozitivne spremembe jih čakajo na poslovnem področju. Nove priložnosti, ambiciozni projekti in možnosti za napredovanje bi jim lahko odprli vrata, ki so se jim doslej zdela zaprta. Pomembno bo, da ne obupajo nad svojimi cilji in da pogum, po katerem so znani, spremenijo v konkretna dejanja.

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Kozorog: konec stagnacije in začetek velikega vzpona

Kozorogi bodo končno dobili potrditev, da njihov trud ni bil zaman. Če so se v preteklem obdobju počutili spregledane ali so imeli občutek, da nihče ne opazi njihovega dela, se bodo okoliščine začele spreminjati. Pred njimi je obdobje, v katerem bodo v ospredje stopile poklicne ambicije. Nove naloge, večja odgovornost ali priznanje za dosedanje delo bodo uvod v pomembnejši napredek. S potrpežljivostjo in premišljenimi odločitvami bodo dobili priložnost, da postavijo temelje za stabilnejšo prihodnost in uresničijo cilje, o katerih že dolgo sanjajo.

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Tehtnica: konec ljubezenskih preizkušenj

Tehtnicam bodo prihodnji meseci prinesli olajšanje na čustvenem področju. Po razočaranjih, nesporazumih in odnosih, ki so jim jemali energijo, bodo znova našle ravnovesje in ugotovile, kaj si v ljubezni zares želijo. Samske tehtnice bodo spoznale osebo, ki jim bo povrnila vero v bližino in čustveno varnost. Tiste, ki so že v zvezi ali zakonu, pa se bodo znašle pred pomembnimi odločitvami: od skupnih načrtov do naslednjega velikega koraka v odnosu. Ključno bo, da ne zanemarjajo svojih potreb in se odkrito pogovarjajo s partnerjem.

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Rak: preteklost bo izgubljala moč

Raki za seboj puščajo obdobje, polno čustvenih pretresov. Skrbi, stara razočaranja in okoliščine, ki so jih nenehno vračale v preteklost, bodo postopoma izgubljale moč. Prihodnji meseci jim ponujajo priložnost za osvobajanje bremen preteklosti in za samozavesten korak naprej. Namesto da bi se nenehno vračali k zamujenim priložnostim in odločitvam, ki jih ne morejo več spremeniti, se bodo usmerili k ljudem in načrtom, ki jim prinašajo mir. Pred njimi je obdobje, v katerem bodo lahko simbolično obrnili nov list ter naredili več prostora za veselje, osebno rast in odnose, v katerih se počutijo sprejete.