Ste pripravljeni na nov začetek? Vesolje vam morda pošilja znake

Včasih naslednji korak ni več samo korak. Včasih življenje od nas zahteva večji skok. Takrat ne moremo več vsega razložiti z razumom, načrti in varnimi dokazi ter počakati, da bomo res pripravljeni. Nekaj v nas preprosto ve, da stara pot ne vodi več naprej in da moramo stvari zastaviti drugače.

Pogosto namreč razmišljamo linearno. Želimo jasen cilj, ravno pot in zagotovilo, da bo vse dobro. Toda naša energija ne deluje vedno tako. Življenje se premika v valovih, ovinkih, ciklusih in nenadnih preobratih. Kar je sprva videti kot zavrnitev, izguba ali zastoj, je lahko v resnici znak, da se pred nami odpira novo poglavje, ki bo boljše za nas, čeprav tega v prvem trenutku še ne vidimo.

Vesolje nam ves čas pošilja namige. Skozi ljudi, ki jih srečamo, priložnosti, ki se nenadoma pojavijo, sanje, telesne občutke in ponavljajoče se sinhronosti. Težava je, da jih pogosto ne prepoznamo. Nov začetek lahko hitro zamenjamo za konec, preobrat za kazen. Prvi znak, da smo v življenju pripravljeni na večji premik, je globlje zaupanje vase. Ne potrebujemo več zunanje potrditve za vsak naslednji korak. Ne čakamo, da nam nekdo pove, da smemo naprej. V sebi začutimo mirno gotovost, da bomo znali ravnati, tudi če še ne vidimo celotne poti. To ne pomeni, da nas ni strah. Pomeni le, da strah ni več močnejši od naše notranje vere in zaupanja. Priložnosti ne sabotiramo več, ker se nam zdijo predobre. Dovolimo si priznati, da je nekaj res lahko dobro za nas.

Vesolje nam ves čas pošilja namige. FOTO: Westend61/Getty Images

Drugi znak je nenavadna mešanica energije in notranjega miru. Morda imamo veliko idej, občutek, da se nekaj pripravlja, da se deli sestavljanke premikajo na svoje mesto. Ne vemo še, kako se bo vse razpletlo, a telo čuti, da prihaja velika sprememba. Takrat se lahko pojavijo nenadni valovi navdušenja. Um še nima dokazov, telo pa že ve. Tedaj je pomembno, da tega občutka ne zamenjamo z nemirom, ampak mu sledimo. Tretji znak je močnejša intuicija. Preprosto začutimo, kam nas vleče. Morda k novim ljudem, priložnostim, v novo smer, k drugačnemu delu, novemu prostoru ali odločitvi, ki si je še ne znamo razložiti. Pri nekaterih se intuicija pred prebojem okrepi, pri drugih umiri. Namesto glasnih sporočil pri slednjih pride tišina, kot bi nastajal prostor za nekaj novega.

Toda preden skočimo, se vseeno ustavimo. Vprašajmo se: kaj zares potrebujemo, kaj nam prinaša mir in kateri znaki se nam ponavljajo? Dobro je, da si zapisujemo sinhronosti, sanje, ideje in občutke v telesu. Tako laže prepoznamo vzorec. Ko vidimo, da nas življenje vedno znova usmerja v isto smer, postane odločitev jasnejša.