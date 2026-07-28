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LUNA V 7. HIŠI ROJSTNE KARTE

Ste rojeni z Luno v 7. hiši? To veliko pove o vaših odnosih

Podarja prijetno osebnost, veliko šarma in sposobnost razumevanja drugih. Povezana je z znamenjem tehtnice, ki simbolizira harmonijo, ravnovesje in sodelovanje.
Včasih lahko predolgo vztrajamo v razmerju, ki nas ne osrečuje, ker se bojimo samote. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images
Včasih lahko predolgo vztrajamo v razmerju, ki nas ne osrečuje, ker se bojimo samote. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images
M. B. Z.
 28. 7. 2026 | 15:44
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Sedma hiša je povezana z energijo tehtnice in Venere, ki hrepenita po miru, ravnovesju in skladnih odnosih. Dobro postavljena kaže človeka z odličnimi diplomatskimi sposobnostmi, občutkom za pravičnost in veliko osebnega šarma. Sedma hiša vlada pomembnim partnerstvom: zakonu, dolgoročnim ljubezenskim zvezam, poslovnim partnerstvom, tudi odnosu z javnostjo.

Če imamo Luno v 7. hiši, občutek varnosti najlaže najdemo skozi odnose. Povezanost z drugimi je za nas temelj čustvenega ravnovesja, zato partnerstva postanejo eden najpomembnejših delov življenja. Ta položaj kaže nežno, čustveno in očarljivo osebnost. Dobro se znajdemo v odnosih ena na ena ali pri delu z ljudmi. Privlačijo nas poklici, pri katerih smo v neposrednem stiku z javnostjo ali sodelujemo z velikim številom ljudi. Luna v 7. hiši nam daje tudi odličen občutek za ljudi. Intuitivno zaznamo njihovo razpoloženje, potrebe in odzive. Pogosto brez besed začutimo, kako se nekdo počuti in ali mu lahko zaupamo. Čustvene vezi so nam pomembne. Občutek, da nekomu pripadamo, nam daje varnost. Včasih lahko postanemo preveč odvisni od odnosov in težko prenašamo samoto. To velja tako za ljubezenske kot prijateljske in poslovne odnose. Običajno smo priljubljeni, diplomatski in taktični. Hitro zaznamo, kaj drugi potrebujejo, zato se jim znamo prilagoditi. Naša velika potreba po miru in harmoniji lahko pomeni tudi, da preveč popuščamo ter premalo branimo svoje interese.

Če imamo natalno Luno v 7. hiši, lahko partnerski odnosi postanejo pomemben del naše identitete. FOTO: Askmenow/Getty Images
Če imamo natalno Luno v 7. hiši, lahko partnerski odnosi postanejo pomemben del naše identitete. FOTO: Askmenow/Getty Images

Če imamo natalno Luno v 7. hiši, lahko postanejo partnerski odnosi pomemben del naše identitete. Ni nujno, da postanemo odvisni od določene osebe, a lahko se močno navežemo že na občutek, da smo v razmerju.

Ne iščemo le partnerja, temveč tudi sorodno dušo

Luna predstavlja naše najgloblje čustvene potrebe. Pri tej postavitvi verjamemo, da popolnega notranjega ravnovesja ne moremo doseči brez partnerja. Zaljubljeni smo lahko v samo idejo ljubezni, saj nam odnos daje občutek varnosti, topline in domačnosti. Partner nam predstavlja čustveno oporo in prostor, kjer se lahko sprostimo. To lahko prinese izzive. Včasih lahko predolgo vztrajamo v razmerju, ki nas ne osrečuje, ker se bojimo samote. Ljudje z Luno v 7. hiši pogosto stopijo v zakon zgodaj, saj si že od mladosti želijo stabilnega partnerstva. Hrepenimo po nežnem, romantičnem odnosu, a svet gledamo skozi rožnata očala in partnerja idealiziramo.

Če se za zakon odločimo, preden čustveno dozorimo, smo si ustvarili drugačna pričakovanja od resničnosti. Poleg tega Luna prinaša spremenljivost. Obdobja velike bližine se lahko izmenjujejo z obdobji večje čustvene distance ali sprememb. Sedma hiša govori tudi o partnerju. Luna tu kaže občutljivega, skrbnega in nežnega sopotnika, ki je lahko muhast ali čustveno spremenljiv. Ker imamo pogosto veliko priložnosti za partnerstva, se težko odločimo, kdo je prava oseba.

Ne iščemo le partnerja, temveč tudi sorodno dušo. Ker Luna predstavlja najgloblji del naše osebnosti, si želimo človeka, ki nas bo razumel brez odvečnih besed in si bo z nami delil podobne vrednote, kar lahko postane temelj kakovostnega odnosa.

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