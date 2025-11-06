  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RUSKI ZNANSTVENIK SVETUJE

Števila za poslovno področje, z njimi optimiziramo delo in širimo podjetje

Zapišemo si jih na pogodbe in projektne papirje.
Če želimo optimizirati delo in prepoznati, na kaj naj bomo pozorni, zapišemo 419 814. FOTO: Pinkypills/Getty Images
Če želimo optimizirati delo in prepoznati, na kaj naj bomo pozorni, zapišemo 419 814. FOTO: Pinkypills/Getty Images
M. B. Z.
 6. 11. 2025 | 15:22
2:16
A+A-

Ruski znanstvenik Grigorij Grabovoj je razvil številske nize, ki spravijo v najboljše stanje vsako situacijo. Z njimi si lahko pomagamo tudi v poslu. Zapišemo jih na delovno mizo, računalnik, papirje, pogodbe …

Niz 419 819 719 81 za razvoj malega podjetja v srednje in veliko, 719 419 811 za razvoj podjetja v drugih državah, 819 419 714 za neodvisnost malega podjetja in 914 819 87 za hitro pomoč ljudem pri usvajanju tehnologij nove zavesti preko vašega osebnega podjetja.

Niz 518 491 617 uporabimo za gradnjo neodvisnega vira finančnih tehnologij večnega razvoja, 419 818 719 849 za osebno samoorganizacijo in razvijanje sposobnosti predvidljivega upravljanja posla, 514 918 919 za obvladovanje pomembnih poslovnih znanj in navad za vodenje.

Čas je denar

Niz 914 419 81 napišemo, ko si želimo, da ne bo čas dejavnik dogajanja. Dogodek ima prednost pred časom. Če želimo optimizirati delo in prepoznati, na kaj naj bomo pozorni, zapišemo 419 814, 419 818719 914481 za dober ugled javnega mnenja o našem delu, 519 498 719 41 za razvijanje poslovnih tehnologij v proizvodnji in prodaji po načelu večnega razvoja.

Koristen je niz 519 7148, ki pravi, da je vse mogoče, 894 719 78 48 uporabimo, da vedno lahko dosežemo cilje. Z 28914801890498 popravljamo pretekle dogodke v poslu, s 414 81 88 pa spreminjamo čas v denar.

Več iz teme

podjetjapodjetništvodeloštevilkeduhovni nasvetruski znanstvenik
ZADNJE NOVICE
15:10
Novice  |  Svet
'V PRIPRAVLJENOSTI'

Ta evropska država bi vojaško usposobila 400 tisoč državljanov: Živimo v najnevarnejših časih ...

Program je razdeljen na štiri sklope, in sicer na osnove varnosti, usposabljanje za preživetje, prvo pomoč in kibernetsko varnost.
6. 11. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČE GRLO

Če vas boli grlo, nikar ne jejte tega

Topla juha, zeliščni čaj z medom in nasploh veliko tekočine so najboljši način za hitrejše okrevanje.
6. 11. 2025 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEGOTOVA PRIHODNOST

Princu Harryju in Meghan Markle so šteti dnevi

Producenti so se naveličali para, ki je sprva veliko obetal.
6. 11. 2025 | 14:25
14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Spolnost

Najboljši rabbit vibrator – dvojna stimulacija za večji užitek

Rabbit vibrator je eden najbolj priljubljenih erotičnih pripomočkov za ženske. Ponuja hkratno stimulacijo točke G in klitorisa, kar zagotavlja močne in dolgotrajne orgazme. Zaradi svoje oblike in funkcionalnosti je postal simbol kakovostne in varne spolne izkušnje.
Promo Slovenske novice6. 11. 2025 | 14:22
14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Igrače

Najboljše Montessori lesene igrače za otroke – učenje skozi igro

Lesene Montessori igrače so zasnovane z mislijo na otrokov naravni razvoj, radovednost in potrebo po samostojnem raziskovanju.
Promo Slovenske novice6. 11. 2025 | 14:21
14:21
Novice  |  Slovenija
UPRAVA ZA VARNO HRANO

Šok! Zaradi hude ranljivosti sistema razkriti osebni podatki skoraj 900.000 Slovencev

Dostopni so bili podatki, kot so ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka.
6. 11. 2025 | 14:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki