Ruski znanstvenik Grigorij Grabovoj je razvil številske nize, ki spravijo v najboljše stanje vsako situacijo. Z njimi si lahko pomagamo tudi v poslu. Zapišemo jih na delovno mizo, računalnik, papirje, pogodbe …

Niz 419 819 719 81 za razvoj malega podjetja v srednje in veliko, 719 419 811 za razvoj podjetja v drugih državah, 819 419 714 za neodvisnost malega podjetja in 914 819 87 za hitro pomoč ljudem pri usvajanju tehnologij nove zavesti preko vašega osebnega podjetja.

Niz 518 491 617 uporabimo za gradnjo neodvisnega vira finančnih tehnologij večnega razvoja, 419 818 719 849 za osebno samoorganizacijo in razvijanje sposobnosti predvidljivega upravljanja posla, 514 918 919 za obvladovanje pomembnih poslovnih znanj in navad za vodenje.

Čas je denar

Niz 914 419 81 napišemo, ko si želimo, da ne bo čas dejavnik dogajanja. Dogodek ima prednost pred časom. Če želimo optimizirati delo in prepoznati, na kaj naj bomo pozorni, zapišemo 419 814, 419 818719 914481 za dober ugled javnega mnenja o našem delu, 519 498 719 41 za razvijanje poslovnih tehnologij v proizvodnji in prodaji po načelu večnega razvoja.

Koristen je niz 519 7148, ki pravi, da je vse mogoče, 894 719 78 48 uporabimo, da vedno lahko dosežemo cilje. Z 28914801890498 popravljamo pretekle dogodke v poslu, s 414 81 88 pa spreminjamo čas v denar.