Številčni niz za uspešen posel, izgovarjajmo ga, če smo v stresu

V poslu je pomembno, da se takoj opredelite za večno življenje in večni razvoj, kot ruski kvantni fizik Grigorij Grabovoj imenuje stanje popolnosti, kar bo omogočilo poslovna dogajanja, ki omogočajo uspešen posel.

Poudaril je, da je stvarnik tudi ljudem namenil nesmrtnost, toda pomembno je razlikovati človeka z dušo, ki je kreacija boga, in druge, ki se sprehajajo med nami, ki so brez duše, o katerih govori že Biblija. Spoznamo jih po njihovih dejanjih, po tem, da ne skrbijo za druge, po egocentričnosti in pohlepu. S takimi ljudmi ni dobro sodelovati niti sklepati poslov. Toda zdaj se njihov svet ruši, zato bodimo pozorni, da nas ne potegnejo s seboj.

Obstajajo namreč stopnje obstoja: materialna je najnižja stopnja, energijska in informacijska. Prek slednje delujmo za rezultate, saj tako dobimo znanja neposredno od stvarnika.

Številski niz za spreminjanje negativnega v pozitivno

Vsak posel ima veliko ciljev. Po Grabovoju si za vsak cilj postavimo večni razvoj kot osnovo tako v pisanih dokumentih kot načrtih: proizvodnih, v marketingu, organizacijskih, pri oceni tveganja, finančnih … Vsak poslovni načrt naj vsebuje namero večnega razvoja in delovanja za dobro vseh, za uporabo nenevarnih tehnologij, ki bodo zagotovile razvoj planeta v skladu s stvarnikovo normo. Pojavljala se bodo nova poslovna področja, konkurenca bo izginila, vzpostavili se bodo novi partnerski odnosi, rast malega posla v velik mednarodni. Večni razvoj posla ima za osnovo večno življenje človeka. Navsezadnje danes veliko znanstvenikov pravi, da smrt ne obstaja. Grabovoj to trdi že 20 let, obnavlja človeške organe, ozdravlja ljudi, ki imajo hude bolezni, z močjo misli preprečuje globalne katastrofe …

Obvezno vnesemo v načrt finančnih sredstev, da delamo za dobro vsakega človeka. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Zato je človek vedno dolžan delovati v smislu večnega življenja in večnega razvoja svojega podjetja, prejemati znanje in ga uporabljati za širjenje naprej. Vsi posredniki med Bogom in ljudmi se tako umaknejo: smrt, razne organizacije, skrb in strah. Obstajata le dve čustvi: strah in ljubezen. Če se bojimo, nismo v ljubezni. Če smo v ljubezni – se ne bojimo. Izbira je naša.

Številski niz za spreminjanje negativnega v pozitivno, spokoj in mir je 1888948, izgovarjajmo ga, če smo v stresu ali negativnem dogajanju. Izpišimo si niz na delovno mizo, dokumente, v rokovnike, na računalnike. Popolnoma se prepustimo stvarnikovemu vodenju in delali bomo le z ljudmi, ki so nam podobni.

Veliko bomo delali, a bomo veseli kot nikoli prej. Vedno postavimo namero večnega življenja poslovnim udeležencem in vsem drugim pri projektu. Izobražujmo ljudi na vsakem koraku. Obvezno vnesemo v načrt finančnih sredstev, da delamo za večno življenje in večni razvoj – za dobro vsakega človeka, da bi imel vedno denar in da bi se novi posel hitro širil …